Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники – время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Провожая год минувший, каждый из нас подводит итоги, строит планы на будущее, у новогодней ели загадывает заветные желания.
Уходящий год был очень значимым для республики – мы вместе встретили ее 95-летие, вместе создали задел на будущее, определили планы и задачи, которые реализуем к 100-летнему юбилею Республики Коми. Я благодарю жителей республики за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. От нас с вами зависит, каким будет наше будущее, будущее наших детей, нашей республики. Только вместе мы сможем изменить жизнь в республике к лучшему.
Пусть 2017-й станет годом новых возможностей, новых свершений и добрых перемен, пусть реализуются планы и исполняются самые светлые мечты. Пусть рядом всегда будут родные, близкие, друзья, радость и счастье придут в каждую семью, в каждый дом нашей большой республики.
Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, любви, достатка и благополучия и, конечно, прекрасного праздничного настроения, чтобы новогодние каникулы прошли ярко и интересно, подарили заряд бодрости на год вперед!
Сергей Гапликов, Глава Республики Коми
Из «варягов» в «свои»
Основное политическое событие уходящего года – выборы главы Коми и предшествовавшая им предвыборная кампания. Кроме того, что в связи с арестом предыдущего главы региона выборы эти были досрочными, необычности ситуации прибавил тот факт, что впервые на должность первого лица республики всерьез претендовал «варяг». И меньше чем за год Сергею Гапликову надо было в глазах избирателей превратиться из «варяга» в «своего».
Огромным потрясением для адвокатов Республики Коми стало известие о скоропостижной смерти Рукавишниковой Эммы Николаевны
В 1971 году Эмма Николаевна начала свою деятельность в Сыктывкарской юридической консультации в качестве адвоката, через четыре года стала ее руководителем. С 1973 года избиралась членом президиума коллегии адвокатов, заместителем председателя президиума, и в 1994 году – председателем президиума Коми республиканской коллегии адвокатов. На протяжении многих лет она возглавляла Методический совет коллегии и Совет молодых адвокатов.
Ускорение переселения и курс на АПК
Для экономики Коми уходящий год оказался неоднозначным. Сложная финансовая ситуация заставила многие предприятия затянуть пояса потуже, а некоторые фактически пошли по миру. В ряде случаев причиной бедственного положения стало падение курса рубля, из-за чего пришлось отменить закупку импортного оборудования, а лизинговые платежи под технику, купленную за валюту, стали неподъемными. С другой стороны – выиграли те, кто производит что-либо на экспорт.
В Коми внедрят модель кадрового обеспечения экономики
В новом году вся информация о потребностях рынка труда и обеспечении экономики специалистами будет сведена в единую систематизированную систему прогнозирования и подготовки кадров. Речь об этом шла на заседании правительства республики 22 декабря.
В условиях вынужденной экономии
Процессы оптимизации бюджетных расходов в уходящем году не обошли стороной и социальную сферу. Однако, несмотря на непростую экономическую ситуацию, проблемы малоимущих и многодетных для руководства республики оставались в приоритете.
Гражданская активность года
«Республика» внимательно следила за всеми инициативами общественников, не говоря уже о масштабных мероприятиях, закоперщиком которых чаще всего выступала главная площадка активистов – Общественная палата Коми. Напомним самые примечательные события общественной жизни региона.
В Сыктывкаре увековечили память Павла Безносова
Во вторник в столице республики, около входной двери Дома печати, в котором до 1972 года располагался Совет Министров Коми АССР, торжественно открыли мемориальную доску видному государственному деятелю, председателю Совета Министров Коми АССР Павлу Александровичу Безносову.
Две епархии в одной республике
Одним из основных событий этого года в жизни национально-культурных автономий и религиозных организаций в Коми можно назвать масштабное празднование 95-летия государственности республики, открытие Дома дружбы народов, визит патриарха Кирилла и разделение епархии на две части.