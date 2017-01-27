Россия начала чемпионат с победы над норвежцами
27 января в Сыктывкаре прошли первые игры сборной России на первенстве мира среди юниоров до 19 лет. Россияне начали поход за чемпионской «короной» с победы над Норвегией со счетом 4:0. Голом отметился воспитанник сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов. Днем ранее на ледовой арене «Северная Олимпия» старт бенди-баталиям дал глава Коми Сергей Гапликов.
Этнопарк мечтает о деревне, искусствоведы – о туре «по Кандинскому»
Учреждения культуры и туризма Коми рассказали о проектах и идеях, которые хотели бы реализовать в ближайшее время. В ходе презентаций они пытались впечатлить генерального директора благотворительного фонда «Ренова» Ольгу Башкирову, посетившую на этой неделе Сыктывкар.
Инновации по обмену
Правительство Коми подписало первое соглашение о сотрудничестве с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, широко известным как Фонд «Сколково». Подразумевается, что стороны будут способствовать продвижению предложенных друг другу инноваций, а кроме того, вузы Коми начнут сотрудничать с корпоративным университетом «Сколково».
Плоды партнерства
Руководство Монди СЛПК готово к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с администрацией Сыктывкара
Соответствующие договоренности в рамках развития социального партнерства были достигнуты в ходе рабочей встречи и.о. главы администрации Сыктывкара Владимира Голдина и генерального директора АО «Монди СЛПК» Клауса Пеллера.
Бороться со стихийными свалками стало сложнее
По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара, чтобы убрать все существующие сегодня в черте города несанкционированные свалки, требуется 33 миллиона рублей. В то время как в год на эти нужды из бюджета выделяется один миллион. Такую информацию в ходе прошедшей в Общественной приемной главы Коми прямой линии озвучил главный инженер отдела контроля за содержанием территорий УЖКХ столицы Дмитрий Виноградов.
Новое в расчете платы за электроэнергию
ОАО «Коми энергосбытовая компания» информирует, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения к постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Роман Полшведкин дал старт в Коми Году экологии
Наступивший год по указу президента России является одновременно Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Какую работу в связи с этим проводят крупные промышленные предприятия, можно ли решить в регионе проблему отходов и о том, что влияет на экологическую ответственность лесного бизнеса, рассказали на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Роман Полшведкин, руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Попов и директор фонда «Серебряная тайга» Юрий Паутов.
Республика получит почти полмиллиарда на строительство новых школ
Более 440 миллионов рублей субсидий получит республика в 2017 году на реализацию мероприятий федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».
Игорю Терентьеву добавили «статью»
Депутату Госсовета Коми, бывшему начальнику республиканского управления противопожарной службы и гражданской защиты Игорю Терентьеву, находящемуся под стражей, вменяется еще один криминальный эпизод – присвоение в крупном размере. Эту информацию подтвердили в региональном следственном управлении СК России.
Виктор Попов приговорен к строгому режиму
25 января Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя районной администрации Виктора Попова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении через посредника взятки в особо крупном размере.
Дело Михаила Евдокимова в суде
Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя региональной контрольно-счетной палаты Михаила Евдокимова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.