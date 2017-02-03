В этом году свое 450-летие отметит одно из старейших сел республики – Ижма. В минувший вторник в администрации Ижемского района прошло заседание юбилейного оргкомитета, который возглавила руководитель районной администрации Любовь Терентьева. В состав оргкомитета вошли сельские и районные депутаты, представители учреждений культуры, медицины и образования, индивидуальные предприниматели и другие.