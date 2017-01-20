Тридцать лет спустя
В столицу Коми возвращаются мировые бенди-баталии
26 января в столице Коми стартует первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров (возраст участников – до 19 лет). Международное событие вернулось в Сыктывкар спустя тридцать лет. Сборная России уже приступила к тренировкам на республиканском стадионе, в числе лучших молодых игроков страны воспитанник сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов.
Иван Медведев: У меня появилась уверенность, что наказы моих избирателей будут выполнены.
Первая осенняя сессия седьмого созыва Государственной Думы уже вошла в историю. И больше всего журналистская братия писала о революционных изменениях регламента. Присутствие в зале заседаний стало жизненной необходимостью – за пропуск депутатов начали штрафовать. Требования к подготовке законов стали жестче – во фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создан экспертно-консультативный совет по законотворчеству, своего рода фильтр для популистских и «фиктивных» инициатив. Без одобрения этого органа члены самой многочисленной думской фракции не имеют права вносить законопроекты.
Воркутинские власти не намерены ждать третьей аварии
Из старых домов воргашорцев переселят в лучший жилфонд в этом же поселке
С понедельника в Воркуте работала правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева. В среду во Дворце культуры Воргашора представители республиканских властей встретились с жителями пострадавших от аварии на теплоцентрали домов, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.
По второй нитке
Торжественно запущен газопровод «Бованенково – Ухта-2»
18 января на Бованенковском месторождении состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию новых добычных мощностей и магистрального газопровода «Бованенково – Ухта-2». Как сообщает kremlin.ru, с приветственным словом к участникам церемонии в режиме телемоста обратился президент России Владимир Путин. О запуске второй ветки магистрального газопровода главе государства доложил лично председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Здоровье по рецепту
На прямой линии в Общественной приемной главы Коми, прошедшей в четверг, пытались разобраться, почему с начала года государственные и коммерческие аптеки стали отказывать гражданам в отпуске определенного вида лекарственных препаратов и какие сложности в связи с этим ждут медицинские учреждения.
Анатолий Байбородов: «Леспрому не хватает новых проектов»
Лесная отрасль в Коми считается едва ли не самой благополучной в регионе из-за роста производства продукции и повышения доходности предприятий. Так ли это на самом деле, куда идут заработанные на валютном скачке средства, почему не хочет кооперироваться малый лесной бизнес, куда девать отходы производства и стоит ли запускать в регион иностранцев, в интервью «Республике» рассказал генеральный директор Союза лесопромышленников Коми Анатолий Байбородов.
Хулиганы, проститутки и неформалы под одной обложкой
Курьезная история республики представлена на страницах сборника «Комиретро»
В конце XIX века в Усть-Сысольске было официально зарегистрировано пятнадцать «жриц любви», в 1922 году угрозыск раскрыл первый притон кокаинистов, а спустя четыре года столицу Коми автономии пытались перенести в Усть-Кулом. В Сыктывкаре прошла презентация сборника «Комиретро: 95 лет истории Коми, от официальной до курьезной (повседневная жизнь Коми автономии)».
Елена Дворникова: «Профстандарты узаконили»
С этого года республика в числе немногих регионов стараниями Союза промышленников и предпринимателей Коми стала пилотной площадкой по внедрению профессиональных компетенций. О том, что в связи с этим изменится для учреждений профессионального образования и работодателей, и значит ли это, что им придется переучивать своих сотрудников, «Республике» рассказала член региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив, лауреат премии правительства России в области науки и техники, и.о. заведующего кафедрой информационных систем Сыктывкарского лесного института Елена Дворникова.
Суперкубок по-сыктывкарски
Любителей русского хоккея ждет большая игра
20 января в Сыктывкар прилетели две лучшие российские команды по хоккею с мячом по итогам прошлого сезона. В воскресенье на льду республиканского стадиона красноярский «Енисей» сразится в матче за суперкубок с хабаровским «СКА-Нефтяником». Журналисты «Республики» побывали на встрече прилетевшей утренним рейсом команды «Енисей».
Республика отметила Крещение
В минувший четверг православные жители Коми отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Уже вечером 18 января были освящены купели и иордани на водоемах республики, и ближе к полуночи народ начал купаться в холодных крещенских водах. В этом году к празднику в республике были подготовлены 45 купелей.