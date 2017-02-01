Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в стране. По его словам, за счет этого можно было бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. «Считаю, что нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров», – сказал Силуанов, выступая на съезде партии «Единая Россия». А вы готовы отказаться от наличных?