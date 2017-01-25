Каждый сам за себя
Сыктывкарские дачники пытаются стать физическими лицами при расчете с энергетиками
Трое суток оставались без электричества 30 семей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе «Нива», расположенном в сыктывкарском местечке Дырнос-2. Всех их январское отключение от света (а многих и от тепла) застало врасплох, хотя люди отлично знали о накопившихся долгах перед энергетиками. Впрочем, причина отключения – вовсе не полумиллионная задолженность дачного поселка за электричество. Сейчас свет снова подключили, но не факт, что надолго.
“Ростелеком” запустил в Коми Систему -112
В конце прошлого года «Ростелеком» в Республике Коми сдал в опытную эксплуатацию инфраструктуру системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Бывший руководитель администрации Княжпогостского района Виктор Попов осужден
Бывший руководитель администрации Княжпогосткого района Виктор Попов осужден за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление служебными полномочиями. Помимо назначения наказания суд взыскал с экс-чиновника в пользу местного бюджета 15 млн рублей, а также конфисковал сумму взятки, составившей 2 млн рублей.
«Музыка – детям!» пришла в Коми
Группа компаний «Ренова» снабдит творческие школы Коми новыми комплектами нот, партитур и музыкальных пособий. Благотворительный проект «Музыка – детям!» уже реализован в нескольких крупных регионах России.
Новоселье в Коровьем Ручье
Усть-цилемские буренки переселились со склада на современную ферму
В Усть-Цилемском районе в селе с говорящим названием Коровий Ручей открылась ферма на пятьдесят голов крупного рогатого скота. Новое помещение для буренок было построено благодаря государственной поддержке. На открытие фермы приехал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.
Александр Хамицевич получил рекомендацию
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) определилась с кандидатурой на должность председателя Верховного суда Коми.
Пенсии перечислялись по графику
В понедельник в редакцию «Республики» поступило несколько звонков от пенсионеров Сыктывкара, которые жаловались на то, что им не выплатили пенсию вовремя. Дата выдачи пенсии выпадала на выходные дни, однако они не получили деньги и в понедельник.
В Сосногорске возродят рыбопитомник
Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев по итогам рабочей поездки в Сосногорский район.
Свежие новости для ветеранов
В декабре 2016 года «Республика» объявила благотворительную акцию «Газета – в каждый дом!». Любой желающий может оформить подписку на «Республику» на первое полугодие для ветеранов, многодетных семей, инвалидов, а также различных социальных учреждений. Одним из первых на акцию откликнулся председатель общественной организации «Объединение азербайджанцев в Республике Коми» Асиф Исмаилов.
С упором на профилактику
В прошлом году удалось добиться снижения количества преступлений
По итогам 2016 года общее количество зарегистрированных на территории Коми преступлений сократилось на 20,4 процента, или почти на пять тысяч преступлений (с 23926 до 19045). Об этом сообщил министр внутренних дел республики Виктор Половников на состоявшемся в среду заседании коллегии ведомства. Впрочем, снижение обусловлено не только результативной работой полиции, но и декриминализацией отдельных составов преступлений.
Второй волны гриппа в Коми не ждут
На минувшей неделе в республике за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 8982 человека, в том числе 5583 ребенка. Как отметили в минздраве Коми, число заболевших значительно уменьшилось, однако заболеваемость по республике несколько выше порогового уровня. В целом предпосылок для появления второй волны заболеваемости гриппом нет.