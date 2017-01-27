По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара, чтобы убрать все существующие сегодня в черте города несанкционированные свалки, требуется 33 миллиона рублей. В то время как в год на эти нужды из бюджета выделяется один миллион. Такую информацию в ходе прошедшей в Общественной приемной главы Коми прямой линии озвучил главный инженер отдела контроля за содержанием территорий УЖКХ столицы Дмитрий Виноградов.