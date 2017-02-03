По следам Яг-Морта

Февраль 3, 2017   Культура, Спорт

Жители Коми увидят ледовое шоу «с особой социальной миссией»

24-25 февраля на сыктывкарской арене «Северная Олимпия» пройдут премьерные показы ледового шоу по мотивам мифов и легенд народов Коми «Волшебная сказка Пармы». Первый национальный проект региона в сфере культуры и спорта получил грантовую поддержку президента России. На встрече с журналистами организаторы спектакля рассказали о творческих поисках, сумме гранта и сложностях в подборе артистов.

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Январь 16, 2017   Общество, Право и криминал

Горячая линиия

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Гранты по-честному

Февраль 3, 2017   Общество, Политика, Экономика

Конкурсы для НКО станут прозрачнее

Подходы к проведению грантовых конкурсов для НКО и другие виды государственной поддержки некоммерческих общественных организаций в Коми будут пересмотрены. Об этом заявила депутат Госдумы России Ольга Савастьянова, подводя итоги организованного в Общественной приемной главы республики круглого стола, посвященного аутсорсингу (форме сотрудничества, при которой часть государственных общественно полезных услуг передается некоммерческим организациям в рамках госзаказа).

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Под Ухтой появится вертолетная площадка для санавиации

Февраль 3, 2017   Здоровье, Общество

Федеральные субсидии по линии здравоохранения позволят организовать точку круглосуточного базирования нового вертолета в Ухте и осуществить дополнительно около 300 экстренных вылетов.

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Услуги через интернет получать проще

Февраль 3, 2017   Общество

Получить государственную услугу через интернет очень просто. Для того чтобы жители Коми убедились, что это именно так, Совет муниципальных образований РК совместно с региональным Центром информационных технологий проводят акцию «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется».

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К юбилею в Ижме займутся благоустройством

Февраль 3, 2017   Общество

В этом году свое 450-летие отметит одно из старейших сел республики – Ижма. В минувший вторник в администрации Ижемского района прошло заседание юбилейного оргкомитета, который возглавила руководитель районной администрации Любовь Терентьева. В состав оргкомитета вошли сельские и районные депутаты, представители учреждений культуры, медицины и образования, индивидуальные предприниматели и другие.

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Жители республики напишут историю почты

Февраль 3, 2017   Общество

Общественная палата республики и Коми филиал «Почты России» объявили конкурс творческих работ на тему: «История почты Коми края». Конкурс, в котором могут принять участие все желающие, проводится по номинациям: «Лучший газетный материал», «Лучший сюжет на ТВ и радио» и «Лучший плакат (рисунок, комикс, фотография)».

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«Колос» и «Лесная Новь» переданы в собственность Коми

Февраль 3, 2017   Общество

На базе принадлежащих республике санаториев «Колос» и «Лесная Новь» в Кировской области планируется организовать круглогодичные центры для отдыха и оздоровления детей из Республики Коми, а также иных категорий граждан по льготным путевкам за счет средств Фонда социального страхования.

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На главный пост Прилузья претендует один кандидат

Февраль 3, 2017   Политика

17 февраля депутаты совета Прилузского района подведут итоги конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципалитета. Это место стало вакантным после того, как два месяца назад Анатолий Родов ушел в отпуск с последующим увольнением.

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Сыктывкарцы отметили День сурка

Февраль 3, 2017   Общество

В минувший четверг в столице республики отметили День сурка. Веселая уличная акция прошла в библиодворике Юношеской библиотеки Коми.

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Павел Балин: «Нужно вселить в людей уверенность в завтрашнем дне»

Февраль 3, 2017   Мнения, Общество

В рубрике «Живая речь» о том, как снизить миграционный отток жителей республики, рассуждает член регионального экспертного совета при Общественной приемной главы Коми Павел Балин.

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