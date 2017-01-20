С этого года республика в числе немногих регионов стараниями Союза промышленников и предпринимателей Коми стала пилотной площадкой по внедрению профессиональных компетенций. О том, что в связи с этим изменится для учреждений профессионального образования и работодателей, и значит ли это, что им придется переучивать своих сотрудников, «Республике» рассказала член региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив, лауреат премии правительства России в области науки и техники, и.о. заведующего кафедрой информационных систем Сыктывкарского лесного института Елена Дворникова.