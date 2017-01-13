Александр Подольский: «Капремонт – проблема всего общества»
В октябре 2016 года у регионального фонда капремонта многоквартирных домов наконец-то появился руководитель, правда, пока с приставкой и.о. Им стал приехавший в Коми из Тамбовской области Александр Подольский, имеющий большой опыт работы в сфере ЖКХ. В интервью «Республике» новый руководитель фонда рассказал как об уже произошедших изменениях в работе этой организации, так и о грядущих, которые так или иначе коснутся всех собственников жилья в многоквартирных домах.
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации и полиграфических предприятий республики! Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с Днем российской печати!
Профессия журналиста очень востребована в современном обществе. К вам прислушиваются, от вас ждут актуальной, достоверной и объективной информации. Четкая гражданская позиция, понимание происходящих в обществе процессов, стремление «дойти до самой сути» – эти качества являются одними из самых важных в профессии журналиста. Мы ценим вас за талант, за творческий подход к работе и за то, что вы всегда помните о своей особой миссии – помогать людям находить ответы на интересующие вопросы.
Жители Коми включились в борьбу с «фанфуриками»
14 обращений о незаконной реализации опасной спиртосодержащей продукции поступили от жителей Коми на «горячую линию», действующую в региональном управлении Роспотребнадзора. 11 из этих обращений были отработаны сотрудниками управления с проведением внеплановых проверок в отношении торговых точек, во всех случаях факты не нашли своего подтверждения. Три обращения, в которых указан один адрес, были переданы в полицию для принятия мер.
Заявка на федеральную субсидию
В 2017 году Республика Коми рассчитывает привлечь средства федерального бюджета на строительство двух современных школ. Условия участия регионов в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях обсуждались в ходе видеоконференции с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец и министра образования и науки страны Ольги Васильевой.
В Ухте открылся филиал Центра медицины катастроф
Новое отделение центра открылось в Ухте 1 января 2017 года в рамках исполнения поручений главы региона Сергея Гапликова по реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми». Цель проекта – к 2019 году до 90 процентов увеличить количество лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток.
Бюджет в доступном формате
Министерство финансов Коми подготовило новую брошюру «Бюджет для граждан», актуализировав информацию о бюджете региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, с учетом изменений, внесенных в главный финансовый документ республики по итогам его обсуждения в Госсовете.
Причины аварии на Воргашоре проверят надзорные органы
К расследованию причин аварии в Воргашоре подключились прокуратура и жилищная инспекция Воркуты. Об этом сообщает газета «Моя Воркута».
Школы столицы закрыты на карантин
С 13 по 21 января в связи с превышением эпидемиологического порога все общеобразовательные школы Сыктывкара закрылись на карантин. Соответствующее постановление вынесено администрацией столицы Коми.
В Сыктывкаре покажут ультрафиолетовые иконы
В воскресенье в столице Коми открывается выставка православной иконы «Рождественский дар». С образцами православной иконописи можно будет ознакомиться 14-15 января в Торгово-промышленной палате республики.
София Киреева передала пост
В усть-цилемской газете «Красная Печора» сменился главный редактор. В последний рабочий день 2016 года эту должность заняла Татьяна Дуркина, которая ранее возглавляла организационно-аналитический отдел районного центра культуры, досуга и кино.
Кондукторов заменят валидаторы
В сфере пассажирских перевозок Сыктывкара грядут перемены
В четверг представители столичной мэрии и управления транспорта минпрома Коми вместе с журналистами провели рейд с целью проверки качества пассажирских автоперевозок, которые в Сыктывкаре осуществляет САТП-1. Пока предприятие обслуживает городские линии временно, но с 1 февраля оно будет постоянным и единственным перевозчиком. Контрольной проверке подверглись наиболее оживленные автобусные маршруты №№ 5, 15, 46, 17, 18 и 19.