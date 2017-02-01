Пора отказаться от наличных?

Февраль 1, 2017   Общество, Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в стране. По его словам, за счет этого можно было бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. «Считаю, что нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров», – сказал Силуанов, выступая на съезде партии «Единая Россия». А вы готовы отказаться от наличных?

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Январь 16, 2017   Общество, Право и криминал

Горячая линиия

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Проектное управление становится нормой

Февраль 1, 2017   Политика

В Коми определены приоритетные направления, которые лягут в основу стратегического развития региона. За внедрение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в республике отвечает своеобразный командный штаб – региональный проектный офис. Сейчас это одно из управлений министерства экономики республики. О том, чем занимается новая структура, депутатам на заседании президиума Госсовета рассказали представители министерства экономики Коми.

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Академию госслужбы и управления возглавит Татьяна Федорова

Февраль 1, 2017   Общество

Приказ о назначении доктора экономических наук доцента Татьяны Федоровой подписала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

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У ветеранов Коми новый лидер

Февраль 1, 2017   Политика

На минувшей неделе сменился руководитель Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Новым председателем самой многочисленной общественной организации республики стала бывший министр по социальным вопросам республики Людмила Жукова (на снимке). Она сменила на этом посту Александра Пасечника.

Телеканал Юрган

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Технопарк «Кванториум» откроется осенью

Февраль 1, 2017   Общество

В середине сентября в Сыктывкаре заработает первый в республике детский технопарк «Кванториум». 3 и 4 февраля на базе Республиканского центра дополнительного образования состоится анкетирование педагогов для работы в технопарке. Тех, кто пройдет отбор, пригласят на обучение в «Сколково» в марте этого года, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми.

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В республике выросло производство овощей

Февраль 1, 2017   Общество

Статистика отмечает успехи в сельском хозяйстве

Предварительные социально-экономические итоги минувшего года в республике подвели в Комистате. На прошедшей 31 января пресс-конференции руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики Марина Кудинова рассказала о том, как изменилась жизнь региона в 2016 году. Она подчеркнула, что эти данные еще будут корректироваться, но окончательные результаты, как правило, не сильно отличаются от предварительных. В целом экономическая ситуация в минувшем году характеризовалась ростом объемов производства продукции сельского хозяйства, строительных работ, ввода в действие жилья. Уменьшилось число жителей региона, но при этом возросла официально зарегистрированная безработица.

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Московский скульптор готов сделать памятник протопопу Аввакуму

Февраль 1, 2017   Политика

Известный российский скульптор Григорий Потоцкий одним из первых откликнулся для участия в конкурсе на проект создания памятного знака протопопу Аввакуму в Усть-Цильме. Решение увековечить память об этом деятеле российской истории и литературы принял Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума.

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Аферисты под маской банкиров

Февраль 1, 2017   Право и криминал

Мошенники обчищают «электронные кошельки» жителей Коми

Ухтинская полиция зарегистрировала очередной факт мошенничества, совершенного под предлогом восстановления доступа к банковским картам. Выдавая себя за сотрудников банка, аферисты выудили у супружеской пары персональные данные их «электронных кошельков», коды доступа к ним, пароли и другие сведения и похитили деньги.

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Денис Шиманский: «Сотрудничество с НАС расширит возможности НКО»

Февраль 1, 2017   Общество

В конце января в Подмосковье прошел Международный антинаркотический форум, посвященный вопросам организации комплексной лечебно-реабилитационной помощи больным наркоманией. Организатором форума выступил Национальный антинаркотический союз при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения России. От Республики Коми в нем принял участие общественник из Ухты Денис Шиманский, который на протяжении долгого времени занимается профилактикой наркомании и алкоголизма. В 2016 году приказом ФСКН России ухтинец был удостоен медали «За содействие органам наркоконтроля». В интервью «Республике» он рассказал о том, какие перспективы открывает сотрудничество организаций, занимающихся профилактикой и реабилитацией наркозависимых, с Национальным антинаркотическим союзом.

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Активистам дали слово

Февраль 1, 2017   Общество

Представителей НКО выслушали в Общественной палате республики

Общественная палата республики, уже приступившая к подготовке традиционного ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества Республики Коми», провела первое в наступившем году крупное мероприятие – встречу с руководителями общественных объединений, представителями общественных советов при муниципалитетах, движений АТОС и НКО. Местом сбора активистов стал большой зал Госсовета Коми. Всего на призыв палаты откликнулось 73 человека.

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