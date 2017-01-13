Примите наши искренние поздравления с Днем российской печати!

Профессия журналиста очень востребована в современном обществе. К вам прислушиваются, от вас ждут актуальной, достоверной и объективной информации. Четкая гражданская позиция, понимание происходящих в обществе процессов, стремление «дойти до самой сути» – эти качества являются одними из самых важных в профессии журналиста. Мы ценим вас за талант, за творческий подход к работе и за то, что вы всегда помните о своей особой миссии – помогать людям находить ответы на интересующие вопросы.