Пора отказаться от наличных?
Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в стране. По его словам, за счет этого можно было бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. «Считаю, что нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров», – сказал Силуанов, выступая на съезде партии «Единая Россия». А вы готовы отказаться от наличных?
Проектное управление становится нормой
В Коми определены приоритетные направления, которые лягут в основу стратегического развития региона. За внедрение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в республике отвечает своеобразный командный штаб – региональный проектный офис. Сейчас это одно из управлений министерства экономики республики. О том, чем занимается новая структура, депутатам на заседании президиума Госсовета рассказали представители министерства экономики Коми.
Академию госслужбы и управления возглавит Татьяна Федорова
Приказ о назначении доктора экономических наук доцента Татьяны Федоровой подписала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.
У ветеранов Коми новый лидер
На минувшей неделе сменился руководитель Коми республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Новым председателем самой многочисленной общественной организации республики стала бывший министр по социальным вопросам республики Людмила Жукова (на снимке). Она сменила на этом посту Александра Пасечника.
Технопарк «Кванториум» откроется осенью
В середине сентября в Сыктывкаре заработает первый в республике детский технопарк «Кванториум». 3 и 4 февраля на базе Республиканского центра дополнительного образования состоится анкетирование педагогов для работы в технопарке. Тех, кто пройдет отбор, пригласят на обучение в «Сколково» в марте этого года, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми.
В республике выросло производство овощей
Статистика отмечает успехи в сельском хозяйстве
Предварительные социально-экономические итоги минувшего года в республике подвели в Комистате. На прошедшей 31 января пресс-конференции руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики Марина Кудинова рассказала о том, как изменилась жизнь региона в 2016 году. Она подчеркнула, что эти данные еще будут корректироваться, но окончательные результаты, как правило, не сильно отличаются от предварительных. В целом экономическая ситуация в минувшем году характеризовалась ростом объемов производства продукции сельского хозяйства, строительных работ, ввода в действие жилья. Уменьшилось число жителей региона, но при этом возросла официально зарегистрированная безработица.
Московский скульптор готов сделать памятник протопопу Аввакуму
Известный российский скульптор Григорий Потоцкий одним из первых откликнулся для участия в конкурсе на проект создания памятного знака протопопу Аввакуму в Усть-Цильме. Решение увековечить память об этом деятеле российской истории и литературы принял Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума.
Аферисты под маской банкиров
Мошенники обчищают «электронные кошельки» жителей Коми
Ухтинская полиция зарегистрировала очередной факт мошенничества, совершенного под предлогом восстановления доступа к банковским картам. Выдавая себя за сотрудников банка, аферисты выудили у супружеской пары персональные данные их «электронных кошельков», коды доступа к ним, пароли и другие сведения и похитили деньги.
Денис Шиманский: «Сотрудничество с НАС расширит возможности НКО»
В конце января в Подмосковье прошел Международный антинаркотический форум, посвященный вопросам организации комплексной лечебно-реабилитационной помощи больным наркоманией. Организатором форума выступил Национальный антинаркотический союз при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения России. От Республики Коми в нем принял участие общественник из Ухты Денис Шиманский, который на протяжении долгого времени занимается профилактикой наркомании и алкоголизма. В 2016 году приказом ФСКН России ухтинец был удостоен медали «За содействие органам наркоконтроля». В интервью «Республике» он рассказал о том, какие перспективы открывает сотрудничество организаций, занимающихся профилактикой и реабилитацией наркозависимых, с Национальным антинаркотическим союзом.
Активистам дали слово
Представителей НКО выслушали в Общественной палате республики
Общественная палата республики, уже приступившая к подготовке традиционного ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества Республики Коми», провела первое в наступившем году крупное мероприятие – встречу с руководителями общественных объединений, представителями общественных советов при муниципалитетах, движений АТОС и НКО. Местом сбора активистов стал большой зал Госсовета Коми. Всего на призыв палаты откликнулось 73 человека.