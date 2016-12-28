Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники – время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Провожая год минувший, каждый из нас подводит итоги, строит планы на будущее, у новогодней ели загадывает заветные желания.

Уходящий год был очень значимым для республики – мы вместе встретили ее 95-летие, вместе создали задел на будущее, определили планы и задачи, которые реализуем к 100-летнему юбилею Республики Коми. Я благодарю жителей республики за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. От нас с вами зависит, каким будет наше будущее, будущее наших детей, нашей республики. Только вместе мы сможем изменить жизнь в республике к лучшему.

Пусть 2017-й станет годом новых возможностей, новых свершений и добрых перемен, пусть реализуются планы и исполняются самые светлые мечты. Пусть рядом всегда будут родные, близкие, друзья, радость и счастье придут в каждую семью, в каждый дом нашей большой республики.

Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, любви, достатка и благополучия и, конечно, прекрасного праздничного настроения, чтобы новогодние каникулы прошли ярко и интересно, подарили заряд бодрости на год вперед!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми