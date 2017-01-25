Сыктывкарские дачники пытаются стать физическими лицами при расчете с энергетиками

Трое суток оставались без электричества 30 семей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе «Нива», расположенном в сыктывкарском местечке Дырнос-2. Всех их январское отключение от света (а многих и от тепла) застало врасплох, хотя люди отлично знали о накопившихся долгах перед энергетиками. Впрочем, причина отключения – вовсе не полумиллионная задолженность дачного поселка за электричество. Сейчас свет снова подключили, но не факт, что надолго.