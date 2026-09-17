География дружбы

Автор: Республика 17.09.2026

Международный фестиваль молодежи «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» завершается сегодня в Екатеринбурге.

Участие в нем принимают десяти тысяч человек из 191 страны. От Республики Коми на масштабном форуме – 28 представителей. Это жители Усинска, Воркуты, Ухты, Сыктывкара, Сосногорска и Сыктывдинского района.

Фестиваль стартовал по-спортивному: в первый день участница делегации из Коми Олеся Поздеева провела зарядку для всех желающих. Следующим мероприятием нашей делегации стал мастер-класс по изготовлению коми украшений (обвесов). Каждый желающий мог сплести шнур из нитей цветов флага республики, расписать деревянную заготовку коми символами и собрать из этого аксессуар – на ключи, сумку или ремень. Площадка быстро наполнилась гостями: кто-то впервые держал в руках нитки для плетения, кто-то разглядывал коми орнаменты, интересовался их значением. Проводила мастер-класс дизайнер и иллюстратор, методист Колледжа искусств Республики Коми и амбассадор арт-кластера «Таврида» в нашем регионе Светлана Литвинцева.

– В творческом процессе приняли участие ребята из разных регионов России и разных стран мира. Это стало настоящим мостом между культурами: каждый унес с собой не только стильный сувенир, но и частичку коми традиций! – рассказывает Светлана.

13 сентября участников фестиваля видеообращением поприветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Российский лидер в приветственном слове выразил уверенность, что у молодых всё получится, ведь сейчас как раз их время.

– Следуйте за мечтой вместе с Россией! – призвал глава государства.

После основной недели фестиваля 1000 иностранных гостей отправятся в экспедиции по регионам России. Девятнадцать молодежных лидеров из Эфиопии, Армении, Парагвая и других стран прибудут в Коми. Для них участники нашей делегации уже провели презентацию Республики Коми.  Молодые люди из разных стран вместе учили коми слова, знакомились с самобытной культурой нашего региона.

– Визит иностранных гостей – классная возможность как для них, так и для нас, – считает Светлана Литвинцева. – Международное сотрудничество – это очень здорово. Кто-то готов поделиться своими наработками и практиками, кто-то для себя что-то возьмет полезное. Может быть, вообще кто-то из этих ребят к нам захочет переехать. Для меня огромная честь участвовать в таком масштабном мероприятии.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Светланой Литвинцевой

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