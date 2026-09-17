Подвиг в деталях

В Сыктывкаре реконструировали героическую историю земляка

13 сентября на городском пляже в микрорайоне Кируль было непривычно людно для середины сентября. Здесь собрались сотни сыктывкарцев, чтобы увидеть то, чего в нашей республике еще не было – масштабную историческую реконструкцию, посвященную подвигу Героя Советского Союза Николая Оплеснина.

Подготовка мероприятия велась колоссальная. Чтобы реконструкция выглядела убедительно, организаторы пригласили более 150 реконструкторов со всей России, кроме того, участвовали и местные, в основном члены поисковых отрядов Коми. Для нашего региона это беспрецедентный случай. Вдоль берега выросла настоящая деревушка, которую позже «захватили» немцы, – с избами-декорациями, местными жителями и даже животными. Из Кирова привезли военную технику: танк, пушку и мотоцикл. Всё это должно было создать эффект полного погружения – и, надо сказать, эффект был достигнут.

Сама реконструкция длилась около часа. С одной стороны – позиции Красной армии, с другой – немцы, посередине – деревня, за которую развернулась борьба. Гремели выстрелы, взрывы поднимали облака песка и столбы дыма, танк снес одно из зданий. Бойцы 52-й армии отбивали деревню, а на противоположном берегу окруженная 111-я стрелковая дивизия ждала своего часа. И этот час настал благодаря храбрости Николая Оплеснина. Его роль исполнил руководитель поискового отряда «Луч» Александр Панов – он переплыл реку несколько раз. В далеком сентябре 1941-го года подвиг Николая Оплеснина, который трижды переплыл реку Волхов, позволил скоординировать действия и прорвать окружение: бойцы форсировали реку и воссоединились с 52-й армией.

И в 2026 году «красноармейцы», конечно же, победили.

Конец реконструкции сопровождался аплодисментами зрителей: все участники построились прямо перед ними. В память о погибших объявили минуту молчания, зажгли свечи, и над пляжем прозвучала песня «Журавли».

Затем зрители могли посетить интерактивные площадки, на которых демонстрировался быт и реалии периода Великой Отечественной войны. Также можно было пообщаться с реконструкторами, рассмотреть военную технику, принять участие в мастер-классах по штыковому бою. Для желающих работала полевая кухня. На специальной сцене представители творческих коллективов Коми исполняли песни военных лет.

Что чувствует человек, когда вокруг рвутся снаряды, а со всех сторон раздаются выстрелы? Каково это – быть внутри подвига? Мне выпала редкая возможность не просто наблюдать, а стать частью этого действа: я примерила роль бойца медсанбата 111-й стрелковой дивизии, той самой, что была окружена на противоположном берегу «Волхова» (роль которого сыграла Сысола). Об этом – в материале, который выйдет в следующем номере «Республики».

Купава ВОЛКОВА

Фото Ивана МЫСОВА

Проект реализован в рамках программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» и при поддержке «Российского военно-исторического общества». Мероприятие провели в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Именно благодаря такой поддержке стало возможным провести событие столь высокого уровня.