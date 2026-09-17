Покажите свою историю с выборов — и получите приз

Автор: Республика 17.09.2026

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации дала старт общероссийскому конкурсу #РоссияГолосует

Для участия в конкурсе нужно просто снять на телефон фото и видео на участке в дни голосования и опубликовать в своих социальных сетях под единым хештегом #РоссияГолосует. Главный критерий — позитив, который исходит от вашего контента.

Участвовать могут все: и избиратели, и сотрудники участковых комиссий.

Организаторы предусмотрели разные номинации. Работы с наибольшим числом просмотров и реакций получат призы зрительских симпатий. А их авторы будут приглашены на торжественную церемонию подведения итогов — с участием председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

Итоги будут подведены до 25 сентября 2026 года.

Конкурс проходит по 15 номинациям:
1. Самый яркий избиратель — на участок пришёл человек в ярком, модном или просто необычном образе.
2. Самый талантливый/удивительный ребёнок — юный избиратель читает стих, поёт песню или показывает другой номер.
3. Самый душевный избиратель — стихи, цветы членам УИК, игра на гитаре или гармони.
4. Самая яркая улыбка — самый искренний и лучезарный кадр.
5. Самое душевное поздравление избирателя с Днём рождения — поздравляют члены комиссии.
6. Самый заботливый избиратель — бабушка принесла пирожки, семья — печенье для сотрудников УИК.
7. Семейная традиция — многодетная семья или несколько поколений родственников вместе.
8. Семейный выход — молодожёны пришли голосовать после бракосочетания в ЗАГСе.
9. Любимый питомец — избиратель пришёл с собакой или даже экзотическим животным.
10. Лучшее оформление избирательного участка — самый нарядный и атмосферный УИК.
11. Лучший вид из окна избирательного участка — самый красивый и интересный пейзаж, вызывающий гордость за страну.
12. Рабочая смена — гражданин пришел на участок в форме или спецодежде.
13. Счастливая встреча — на участке встретились друзья или знакомые, которые давно не виделись.
14. Знаменитости на участке — известные личности регионального, местного или федерального уровня.
15. Лучший позитивный контент с организации выездного голосования в труднодоступной или удалённой территории.

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