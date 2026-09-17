Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму призвал их принять обдуманное и ответственное решение, отдавая свой голос.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — сказал президент.

Он отметил, что в этот раз столь масштабный процесс голосования развернется в условиях проведения спецоперации, а жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов после воссоединения с Россией.

Глава государства подчеркнул, что участие в выборах — это общий вклад в победу и значение имеет участие каждого избирателя. Он выразил уверенность, что большинство голосов наберут самые достойные кандидаты и настоящие патриоты.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — подытожил Путин.

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.

Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.

РИА Новости

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости