В РФ выросло число желающих получить среднее профессиональное образование

В приемную кампанию 2026 года в учреждения СПО подали на 380 тыс. заявлений больше, чем в 2025 году.

4,2 млн заявлений было подано в приемную кампанию 2026 года в учреждения среднего профессионального образования. В том числе 1,4 млн на программы федерального проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«В приемную кампанию 2026 года в учреждения среднего профессионального образования страны подано 4,2 миллиона заявлений», — говорится в сообщении ведомства.

В Минпросвещения уточнили, что это на 380 тыс. больше, чем в приемную кампанию 2025 года. На программы в 2026 году уже зачислено около 300 тыс. студентов, что на 51 тыс. превышает прошлогодние показатели.

Как отметили в ведомстве, 1,4 млн заявлений из общего числа подали на программы федерального проекта «Профессионалитет».

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что в число самых популярных среди абитуриентов профессий и специальностей по «Профессионалитету» вошли «Разработка и управление программным обеспечением», «Сестринское дело», «Туризм и гостеприимство», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Технология машиностроения».

Фото: Игорь Онучин/ ТАСС