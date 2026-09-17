Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!

18, 19 и 20 сентября республика вместе со всей страной выбирает депутатов Государственной Думы.

Тех, кто на ближайшие пять лет станет нашим голосом на федеральном уровне. Кто будет защищать и лоббировать интересы нашего региона в Госдуме. От результатов голосования зависит, каким будет завтрашний день республики и страны.

Законы о защите малых сёл, недропользовании, о поддержке северных территорий, о здравоохранении в отдаленных районах – всё это принимается в Государственной Думе Российской Федерации. Для успешного развития республики крайне важна поддержка федерального центра.

Участие в выборах – это возможность для каждого повлиять на свое будущее. На будущее своих детей, будущее всей республики. Это возможность показать свою сплоченность, единение и искреннюю любовь к родной земле. Все мы хотим, чтобы наша республика стала процветающим регионом, который уверенно смотрит в будущее, которым можно гордиться.

В республике сделано всё для обеспечения безопасности в период голосования. Чтобы результаты народного волеизъявления были защищены от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Чтобы каждый избиратель мог свободно выразить свою позицию. Сделать это можно дистанционно или на избирательном участке.

Найдите время, примите участие в выборах. Проявите свою гражданскую позицию. Отдайте свой голос за того, кого считаете наиболее достойным. И ваш голос обязательно будет услышан.

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН