Японию в августе посетили рекордное число россиян

Автор: Редактор 16.09.2026

Показатель вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 14,4 тыс. человек.

Число россиян, посетивших Японию в августе, выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 14,4 тыс. человек. Как следует из данных Японской национальной туристической организации, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, это рекорд для туристов из РФ для этого месяца.

Как говорится в пояснительных материалах, несмотря на влияние санкций из-за ситуации на Украине, число туристов достигло рекордного уровня для августа благодаря диверсификации стыковочных рейсов.

За восемь месяцев Японию посетили 131,9 тыс. россиян, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в общей сложности Японию в августе посетили 3,09 млн человек, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

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