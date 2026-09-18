Десять гектаров комфорта

В Ухте открыли «Газпром парк»

Заброшенный пустырь в центре северного города может превратиться в локацию, которой позавидует любой мегаполис. И новое общественное пространство в Ухте это доказывает. 5 сентября в городе открыли «Газпром парк». Рассказываем, как создавался этот «образ будущего» и какие ноу-хау скрываются на территории в десять гектаров.

На месте пустыря

Квартал между улицами Довлатова, Сидорова и набережной Газовиков в Ухте до недавнего времени представлял собой удручающее зрелище. Заросли кустарника выше человеческого роста, дикий лес, стихийные тропинки и бытовой мусор – классический «ничейный» пустырь в центре города.

В 2024 году здесь начали строительство «Газпром парка», реализация заняла два строительных сезона. Проект реализован в рамках благотворительной деятельности компании «Газпром» по инициативе и непосредственном участии «Газпром трансгаз Ухта». Концепцию разработало архитектурное бюро «Арх групп» Алексея Горяинова, они же подбирали малые архитектурные формы и вели авторский надзор за выполнением работ. Строительно-монтажные работы выполнило ООО «Бетиз».

5 сентября 2026 года состоялось торжественное открытие нового общественного пространства. В церемонии приняли участие Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Андрей Баранов, представители органов власти, духовенство, ухтинцы и гости города.

– Благодарю компанию «Газпром» и предприятия, помогавшие в создании парка, за вклад в настоящее и будущее города и Республики Коми. Это замечательный подарок к 97-летию Ухты и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Уверен, парк станет любимым местом отдыха ухтинцев. Через три года мы будем отмечать столетие Ухты. Общими усилиями мы сможем сделать наш любимый город еще краше, уютнее и современнее. Ухта – город, в котором хочется жить и работать. Город, которым мы по праву гордимся, – поздравил собравшихся Ростислав Гольдштейн.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Андрей Баранов зачитал ухтинцам обращение по случаю знаменательного события от председателя Правления компании «Газпром» Алексея Миллера:

– Республика Коми занимает важное место на газовой карте России и является стратегическим партнером «Газпрома». Много лет компания и руководство региона тесно сотрудничают, чтобы жизнь людей становилась лучше и комфортнее. От всей души поздравляю горожан с открытием прекрасного места для отдыха всей семьей. Пусть оно дарит вам много радостных эмоций и приятных впечатлений.

Входная зона

Главная площадь выложена брусчаткой, но не прямой кладкой, а радиальными кругами. Восемь оттенков, разные размеры плитки создают иллюзию движения, расходящегося от центра.

По словам куратора проекта, заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Владимира Блохина, это решение было рискованным:

– Строителям пришлось непросто. В России такой уникальной раскладки больше нет. Это чистой воды эксперимент. Мы решились – и, считаю, не прогадали.

Площадь продолжается прорезиненной локацией для проведения массовых мероприятий с возможностью установки сцены, а далее плавно переходит в прогулочные аллеи, общая протяженность пешеходных дорожек составляет более 2,5 километра. Зонирование помогает развести потоки: велосипедисты не мешают бегунам, а любители тихого отдыха не пересекаются с активной молодежью.

Изюминкой парка, безусловно, является смотровая площадка, приподнятая над землей на четыре метра. Это первый этап подвесной экотропы, которую планируется протянуть до лесной зоны уже в следующем году. Победа во Всероссийском конкурсе «Малые города России» с грантом в 104 миллиона рублей (плюс 30 миллионов от республики) гарантирует финансирование.

Сейчас длина существующего участка – 250 метров. Конструкция продумана до мелочей: настил из натуральной лиственницы, встроенные в перила точечные светильники. Ширина прохода позволяет свободно разъехаться представителям маломобильных групп населения.

– Мы называем это «вторым этапом». В перспективе тропа пройдет над главной площадью и через лес, чтобы люди могли ощутить себя в другом пространстве, – делится планами Владимир Блохин.

Водная симфония

Сразу за пока еще смотровой площадкой экотропы расположен объект, который по праву можно назвать технологическим сердцем парка – сухой фонтан. Он не имеет традиционной чаши: 52 струи бьют прямо из-под брусчатки, создавая эффект танцующей воды.

Вечером, когда включается подсветка, это зрелище завораживает – вода окрашивается в глубокий синий, перетекает в изумрудный, вспыхивает алым. Струи поднимаются на разную высоту, синхронизируясь с музыкальным сопровождением. Репертуар намеренно сделан универсальным, понравится и молодежи, и старшему поколению: здесь и классическая музыка, и народная, и корпоративная. Звуковое сопровождение принято включать в честь праздничных событий, для придания парку более торжественного облика.

Спортивным и активным

Для тех, кто предпочитает движение, парк стал настоящим подарком. Беговая дорожка длиной 1,29 километра закольцована, с амортизирующим прорезиненным покрытием, которое мягко пружинит под ногами, снижая ударную нагрузку на суставы, что особенно важно для бегунов-любителей.

Рядом проходит асфальтированная велодорожка (1,4 км) для катания на велосипедах, самокатах, роликах и скейтах. На территории установлены велопарковки с подсветкой – еще одна деталь, подчеркивающая заботу о велосипедистах.

Для игровых видов спорта оборудованы площадки для пляжного волейбола (с трибунами для зрителей) и настольного тенниса. Последние, по наблюдениям, уже доказали свою востребованность на набережной Газовиков, где за столами выстраивается очередь из желающих поиграть. Лужайки для бадминтона дополняют картину.

Для детворы

Особое внимание уделили детским зонам. В парке их две. Первая – современные игровые комплексы с горками и развивающими элементами. Вторая – гигантская песочница с деревянным лабиринтом.

Интересно, что перед сдачей объекта провели «опытно-промышленную эксплуатацию» с участием самых строгих экспертов – воспитанников ближайшего детского сада.

Тишина леса в сердце города

Особенность «Газпром парка» – бережное отношение к природе. Строители максимально сохранили существующий лесной массив. Убрали только аварийные и сухостойные деревья, которые представляли опасность. Взамен высадили более тысячи новых.

– Мы брали растения из наших охранных зон газопроводов, где их всё равно пришлось бы вырубить. Основа – деревья, которые растут у нас. Из кустарников – никаких завозных. Так и уход минимальный, и приживаемость максимальная, – объясняет Владимир Блохин.

При благоустройстве использовали даже северный мох – ягель. Его заготовили в лесу и высадили внутри круглых скамеек у подножия экотропы, чтобы подчеркнуть аутентичность ландшафта.

По лесной части проложены дорожки из гранитной крошки, расставлены 24 беседки разных форматов. Есть большие – со столом и лавками для компании, а есть уединенные – просто лавочка, где можно послушать тишину.

– Зайти, посидеть, послушать голоса природы и тишину в центре города – это очень круто, – говорит куратор проекта.

После захода солнца в парке включается сложная система освещения, над которой работали особенно тщательно.

Здесь более 1000 светильников. Они разного размера, в антивандальном исполнении – сломать их будет очень сложно. А еще на деревьях в разных точках парка устроен «световой дождь» – гирлянды, создающие волшебный эффект.

«Газпром парк» претендует на звание самого технологичного общественного пространства в Коми. Помимо скрытых коммуникаций, освещения, здесь установлены скамейки с разъемами для зарядки мобильных устройств.

За безопасностью следят камеры видеонаблюдения. Вся территория просматривается, что особенно важно для родителей с детьми.

Зима близко

Парк изначально проектировался как круглогодичный. С наступлением холодов концепция трансформируется. Центральная площадь с прорезиненным покрытием превратится в каток, а по периметру парка есть возможность организовать лыжню.

К Новому году установят елку. Также предусмотрены пространства для создания снежных горок, ледовых скульптур с подсветкой и зимнего городка.

В день открытия

Более 20 тысяч ухтинцев и гостей города посетили праздничные мероприятия, посвященные торжественному открытию «Газпром парка».

Впервые в Ухте выступил духовой ансамбль «musicAeterna brass». Концерт прошел в рамках гастрольного тура, организованного «Газпромом» по городам России.

На протяжении дня настроение задавали диджеи музыкального фестиваля «Энергия Севера», на площадках парка и набережной Газовиков прошли спортивные состязания фестиваля «Активное поколение». На территории парка работали интерактивные площадки для детей и семейного участия, организованные волонтерами-сотрудниками «Газпром трансгаз Ухта», проходили выступления уличных музыкантов и танцоров, работали художники разного жанра. В завершении праздника ухтинцы насладились вечерним светомузыкальным режимом работы фонтанов.

Подарок городу

Один из самых острых вопросов – обслуживание столь масштабной территории. Парк передается на баланс муниципалитета, это потребует дополнительных ресурсов. В «Газпром трансгаз Ухта» это понимают и не собираются оставлять город один на один с проблемами, будут оказывать посильную помощь.

«Газпром парк» – это демонстрация того, как северный город может выглядеть в XXI веке: комфортно, безопасно, технологично и при этом в гармонии с природой. Проект стал продолжением курса социальных инвестиций компании «Газпром». Ранее были благоустроены набережная Газовиков, отремонтированы ключевые социальные объекты. Теперь у жителей есть пространство, где приятно провести время в любую погоду.

Купава ВОЛКОВА

Фото Ивана МЫСОВА и службы по связям с общественностью «Газпром трансгаз Ухта»