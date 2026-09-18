Необычные выборы: музейный кот Пас голосует

Сегодня, в 9 утра первого дня голосования, в Музее истории и культуры Сыктывдинского района произошла необычная история — усатый сотрудник музея, кот Пас, тоже исполнил свой гражданский долг. Вместе со своей «крестной мамой», заместителем директора музея Светланой Бересневой, кот проголосовал на выборах.

После того как Пас выполнил свой «гражданский долг», он с удовольствием отправился умываться и играть, как настоящий кот!

#ВыборыКоми