Ни один вопрос не останется без внимания

Главные итоги Прямой линии Ростислава Гольдштейна

10 сентября в ходе Прямой линии глава Коми Ростислав Гольдштейн ответил на актуальные вопросы жителей, обозначив ключевые решения по развитию региона. Публикуем главные итоги эфира, собравшего более семи тысяч обращений, ни одно из которых не останется без внимания.

Работы – по всему региону

Во время эфира житель Коми задал прямой вопрос: получается ли приблизиться к лучшим дорогам в Северо-Западном федеральном округе? Напомним, Ростислав Гольдштейн поставил задачу сделать дороги региона лучшими в СЗФО к 2030 году. Пока, по словам главы республики, процесс идет медленнее, чем хотелось бы, но системно и без остановок.

– Мы стартовали почти с последнего места по качеству дорог в стране. Но в этом году Республика Коми поднялась с 65-го на 59-е место в федеральном рейтинге, – сообщил Ростислав Гольдштейн.

Работы ведутся по всему региону. В этом году в нормативное состояние приводятся 117,2 км автодорог, ремонтируется и реконструируется 10 мостов – два на реконструкции, восемь на ремонте. Также устанавливается 15,8 км нового наружного освещения вдоль дорог в Прилузском и Койгородском районах, в Ижемском – работы завершены.

18,3 км тротуаров обустраивается вдоль проезжей части в Корткеросском, Усинском, Прилузском и Койгородском районах.

Напомним, на содержании у республики 4,7 тыс. км дорог и 328 мостов.

Как сообщили в Минтрансе Коми, Сыктывкар в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» получил 390 млн рублей. Работы идут на четырех объектах: это дорога к Дырносским дачам, Интернациональная улица и еще два участка в микрорайоне Орбита.

Ремонтируется и самая протяженная автодорога республики Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Это единственный наземный коридор, связывающий Коми и Ненецкий автономный округ.

Медицину оценивают жестко

В ходе прямой линии Ростислав Гольдштейн прокомментировал состояние системы здравоохранения, отметив, что требуется отремонтировать огромное количество медицинских объектов.

– Здравоохранение – это та сфера, которую люди оценивают жестче всего. Что сделано за год: построили 24 новых ФАПа, новый лечебный корпус в Визинге. Но праздника из этого делать не надо. Людям важно, когда очередь дойдет до них, когда к ним придут ФАПы, поликлиники, когда будут врачи, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн. – В 2026 году мы сохранили социальную направленность бюджета. Акцент на профилактике, диспансеризации. Развиваем те виды помощи, за которыми жители раньше ездили в другие регионы.

Также глава региона напомнил, что в 2025 году историческим рекордом для республики стало пополнение автопарка на 104 машины скорой помощи. В 2026 году капитальные ремонты в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» пройдут в городской поликлинике Ухты, Сыктывкарской городской больнице в Краснозатонском и Печорской ЦРБ.

Среди важных проектов на 2026–2028 годы – ввод в эксплуатацию пристройки к детской клинической больнице в Сыктывкаре, завершение строительства Республиканской инфекционной больницы и новой поликлиники в Усть-Куломе.

Параллельно будет идти проектирование перинатального центра, чтобы к 2028 году выйти на основные строительные работы. Современный уровень диагностики обеспечит открытие отделения радионуклидной диагностики в Клиническом кардиологическом диспансере.

Нужно время

Представители профсоюза работников лесных отраслей просили обратить внимание на развитие лесной отрасли и выйти с предложениями о ее поддержке на федеральный уровень.

Правительство региона уже направило на федеральный уровень пакет мер для поддержки лесопромышленного комплекса, включая временный мораторий на банкротство предприятий и введение прозрачных стандартов зарплаты лесников.

– Коми – лесной регион. Ситуация с лесной отраслью была сложной… Нужно время, чтобы лесная отрасль восстановилась и начала работать без авралов, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Преференции для Арктики

Прозвучал в ходе прямой линии и вопрос о том, как поручение Президента РФ о преференциальном режиме пов-лияет на развитие региона, ведь часть территорий Республики Коми входят в арктическую зону. Напомним, на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил о том, что с 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим.

– Это не поручение, а решение Владимира Владимировича. Для нас развитие арктических территорий – это конкретные деньги, конкретные рабочие места. Как следствие – улучшение качества жизни, – подчеркнул глава региона.

Воркута, Инта, Усинск, Усть-Цилемский район входят в Арктическую зону Российской Федерации. С 2020 года на территориях уже действует ряд преференций – пониженный налог на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога для резидентов. На сегодня статус резидента АЗРФ получили 42 предприятия. Суммарный объем заявленных инвестиций по проектам – свыше 9 млрд рублей, в перспективе будет создано 2700 новых рабочих мест.

В планах до 2031 года – Воркутинский химкомплекс и железная дорога Воркута – Усть-Кара. При этом руководство республики активно добивается на федеральном уровне изменения условий софинансирования программы переселения из аварийного жилья: для полного расселения 37 тысяч человек требуется 72 млрд рублей.

Благодаря единому преференциальному режиму с 2027 года добавятся пониженные страховые взносы, таможенные преференции, а также расширенная инфраструктурная поддержка, что дает большие преимущества для малого и среднего бизнеса в рамках реализации арктических проектов.

Кроме того, Ростислав Гольдштейн напомнил, что, когда в республику с рабочим визитом приезжал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев, с ним обсуждали вопрос введения программы «Арктическая ипотека» в Сыктывкаре. Это и поддержит строительную отрасль, и поможет людям выгодно приобрести жилье в Коми.

В единстве – сила

Республика лидирует по мерам поддержки бойцов специальной военной операции (охвачено более 12,5 тыс. семей). Действуют бизнес-программа «Дело сильных», льготные займы «Время героев» и проект «Пера. Путь Героя», выпускники которого уже получают назначения на государственные должности. По словам Ростислава Гольдштейна, власти помогут каждому, кто вернулся с победой и обратился за поддержкой:

– Мы своих не бросаем.

В завершение эфира Ростислав Гольдштейн поблагодарил жителей за прямой диалог:

– Ни один вопрос не останется без внимания, без ответа. Мы вместе будем работать над решениями вопросов, над развитием республики.

Глава региона также подчеркнул важность сплоченности в условиях беспрецедентного давления 51 страны на Россию и напомнил, что бойцы на передовой продолжают мужественно выполнять свой долг:

– Мы не дадим переписать историю, разъединить нас. В единстве – наша сила.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru