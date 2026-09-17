Всё готово к выборам

Избирательная система Республики Коми готова к проведению голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Напомним, на территории нашего региона проходит избирательная кампания депутатов Госдумы РФ девятого созыва и 17 избирательных кампаний муниципального уровня: четыре повторных и 13 дополнительных выборов в советы городских и сельских поселений.

– Конкуренция везде обеспечена. В избирательном бюллетене по федеральному округу десять политических партий, восемь кандидатов по одномандатному округу. Что касается выборов в органы местного самоуправления, в настоящий момент из 115 осталось 114 кандидатов, которые прошли процедуру регистрации. Один кандидат, выдвигавшийся в порядке самовыдвижения, прекратил участие в кампании после своей регистрации, – сообщил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев на брифинге 15 сентября.

Руководитель РИК подвел итоги проекта «ИнформУИК»: 98,6% домовладений охвачены, беседы с избирателями состоялись в 58% случаев.

14 сентября в 24:00 завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и на голосование по месту нахождения. На ДЭГ подали заявления 80797 человек, что составило 13,26% от всей численности избирателей на территории Коми. По состоянию на 1 июля эта численность составляла 609787 человек.

Как отметил руководитель республиканского избиркома, процесс обработки заявлений об участии в ДЭГ оказался очень трудоемким. Необходимо, чтобы сведения о гражданине были идентичными в двух базах данных – едином реестре населения и регистре избирателей. Если они не совпадают, заявление об участии в дистанционном электронном голосовании не регистрируется и пересылается в избирком для уточнения данных.

Если гражданин недавно поменял паспорт или сменил регистрацию по месту жительства, сведения в этих базах данных могли отличаться, поэтому приходилось их корректировать. В Избиркоме Коми рассмотрено более тысячи таких заявлений. Причиной расхождения данных может быть не только недавняя смена документов, но и человеческий фактор, подчеркнул глава РИК.

Дмитрий Митюшев дал совет на будущее:

– Если хотите принять участие в ДЭГ, не затягивайте, подавайте заявления раньше.

474 жителя Коми прикрепились для голосования в Москве – это так называемое электронное голосование. Они получат один избирательный бюллетень – по федеральному избирательному округу, поскольку к столице отношения не имеют и по одномандатному округу в Москве голосовать не могут.

Около десяти тысяч жителей нашего региона в дни выборов будут находиться за пределами республики и еще примерно столько же прибудут в наш регион. Такие избиратели выбрали способ голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель»). Динамика в цифрах выглядит следующим образом: 9571 человек исключается из списков избирателей в республике и 9159 – включаются.

– Избиратели, чьи командировка или отпуск пришлись на дни голосования, могли выбрать либо ДЭГ, либо голосование по месту нахождения. У нас примерно одинаковое число прибывших в дни голосования в республику из других регионов, и уехавших за пределы республики. Кроме того, есть еще наша внутренняя миграция: человек прописан в селе, а проживает в Сыктывкаре, поэтому выбрал голосование по месту нахождения, – поясняет Дмитрий Митюшев.

С 6 сентября в Коми проходит досрочное голосование отдельных групп избирателей. Оно завершается 17 сентября. Количество избирателей, которые могут досрочно проголосовать, составляет в республике около 17 тысяч человек. Это жители отдаленных населенных пунктов и вахтовики. По состоянию на 15 сентября, досрочно проголосовали 9325 человек.

Основную часть бюллетеней завезут в участковые избирательные комиссии сегодня, 17 сентября. С этого времени все помещения для голосования берутся под охрану сотрудниками полиции и Росгвардии. Видеокамеры на участках установлены. Все три выборных дня происходящее в помещениях для голосования будет круглосуточно транслироваться на видеостене в ситуационном центре регионального Центра общественного наблюдения. Его официальное открытие также состоится сегодня.

Галина ВЛАДИС

Фото Избирательной комиссии Республики Коми