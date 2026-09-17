Бюллетень: от печати до избирателя

Автор: Республика 17.09.2026

В Коми изготовлено более 1,2 миллиона бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

С учетом того, что голосование проходит по одномандатному и федеральному округам, каждый избиратель получит по два бюллетеня, а в муниципалитетах, где идут местные выборы, – по три. Бюллетени имеют несколько степеней защиты и находятся под контролем на всех этапах – от процесса печати до момента подсчета голосов.

В Штабе по наблюдению за выборами секретарь республиканского избиркома Татьяна Тимофеева рассказала общественникам, как обеспечивается сохранность бюллетеней, чтобы исключить их утрату, подмену или несанкционированный доступ.

– Закон требует обеспечить контроль за изготовлением избирательных документов, поэтому сотрудники избирательной комиссии присутствовали в Коми республиканской типографии и наблюдали за процессом печати. Количество бюллетеней в каждом регионе определяет ЦИК с учетом общего числа избирателей на территории. В Республике Коми – 614800 по каждому избирательному округу – одномандатному и федеральному. Причем из этого числа не исключались те избиратели, которые заявились на дистанционное электронное голосование. Это сделано, чтобы в случае технического сбоя они могли прийти на избирательный участок и проголосовать бумажным бюллетенем, – поясняет секретарь РИК.

Бюллетени печатались в два этапа. 31 августа отпечатаны листы для досрочного голосования, 4 сентября – для голосования 18,19 и 20 сентября. Татьяна Тимофеева продемонстрировала макеты бюллетеней. Они имеют защитную сетку и типографский микрошрифт. В бюллетене по федеральному избирательному округу напечатаны эмблемы политических партий и данные о кандидатах, включенных в общефедеральный и региональный списки.

В верхней части листа указано место для выставления подписей членов участковой избирательной комиссии и печати УИК, без них бюллетень не является действительным и проголосовать им невозможно. Поэтому, если кто-то захочет вынести бюллетень с одного участка и опустить его в урну на другом участке, при подсчете голосов это сразу обнаружится и бюллетень будет считаться испорченным.

В муниципалитеты отпечатанные и тщательно упакованные бюллетени доставляются спецпочтой, а затем территориальные избирательные комиссии распределяют их по УИКам. В самих участковых избирательных комиссиях накануне выборов и в дни голосования организовано круглосуточное видеонаблюдение и дежурство сотрудников органов внутренних дел. В Коми камеры видеонаблюдения установлены почти на половине избирательных участков, а там, где их нет, применяются средства видео-фиксации. В зону их обзора обязательно попадают сейфы, где хранятся бюллетени, избирательные урны и места, где будет происходить подсчет голосов.

Перед тем, как приступить к подсчету голосов, члены УИК обязаны погасить все неиспользованные бюллетени, составить акт и подписать его. Вся эта информация обязательно отражается в протоколе.

Галина ВЛАДИС

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