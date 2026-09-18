Техзадание на школьное питание

На аппаратном совещании Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко акцентировал внимание на качестве питания в образовательных организациях.

Поводом послужило обращение жителей Ухты: горожане сообщили, что многие продукты доставляются из Кировской области в замороженном виде, что ухудшает вкус и повышает стоимость логистики.

Дмитрий Братыненко поручил профильным органам исполнительной власти и главам муниципалитетов провести комплексный анализ закупочной деятельности: изучить, у каких поставщиков и на каких условиях школы приобретают продукты, а также детально проанализировать практику составления технических заданий, так как ошибка может содержаться именно в них.

– Нельзя допускать ситуаций, когда наших детей кормят некачественными продуктами. При заключении контракта на поставку школьного питания необходимо тщательно подходить к составлению технического задания, – подчеркнул Дмитрий Братыненко.

Он также допустил возможность выработки единого механизма и унификации системы контрактов и техзаданий для всех школ республики.

Отдельное внимание на совещании уделили организации питания на спортивно‑общественных мероприятиях. Дмитрий Братыненко напомнил главам муниципалитетов о необходимости отдавать приоритет поставщикам местной продукции.

– У нас производится всё своё: молоко, птица, яйца и так далее. Продукция высокого качества. Напоминаю главам муниципалитетов о важности приоритета в выборе наших производителей – это прямое поручение главы региона Ростислава Эрнстовича Гольдштейна. Поддержка местного производителя – это вклад в развитие нашей республики, – отметил Председатель Правительства Республики Коми.

Дмитрий Братыненко заявил, что «Команда Республики Коми» продолжит системную работу по поддержке местных товаропроизводителей. Эта мера направлена на развитие республиканского агропромышленного комплекса и обеспечение потребителей качественной продукцией.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»

Библиотека для всей семьи

Обновленная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова в селе Нившера Корткеросского района готова принять посетителей. Учреждение было модернизировано в рамках национального проекта «Семья»: проведены масштабные ремонтные работы, разработан уникальный дизайн помещений, приобретена комфортная мебель.

Оснащение библиотеки значительно улучшилось – появились современные компьютеры, сенсорная интерактивная панель для детей, мобильная студия звукозаписи, оборудование для мультипликации, кукольный театр и многое другое. Книжный фонд библиотеки пополнился – здесь появилось 2000 новых изданий.

– Каждое открытие модельной библиотеки в Коми – большая радость, ведь такие учреждения делают культурную жизнь жителей сельских территорий насыщенной и интересной. Здесь есть всё, чтобы гости всех возрастов смогли найти для себя возможности для культурного досуга и творческого развития. Поздравлю всех жителей села Нившера с открытием и желаю самых приятных часов в библиотеке нового поколения, – прокомментировала событие министр культуры региона Марина Бурмистрова.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы Министерства культуры и архивного дела Коми