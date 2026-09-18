В Коми открылись все избирательные участки

Это 566 постоянных избирательных участков и 15 временных в местах временного пребывания большого количества избирателей (12 – больницы, 2 – комплексные центры защиты населения, 1 – следственный изолятор на территориях Сыктывкара и Эжвинского района города Сыктывкара, в городах Воркута, Инта, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта).
В 8 часов утра началось голосование на выборах депутатов Госдумы РФ. Завершатся выборы в 20.00 20 сентября.
Все помещения прошли межведомственную проверку контрольными органами, в том числе по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. Усилены наряды МВД, Росгвардии, МЧС, служб, отвечающих за бесперебойную электроэнергию и связь.
Участки оборудованы камерами видеонаблюдения и видеофиксации. На избирательных участках наблюдать за процессом голосования и подсчётом голосов избирателей будут 1618 наблюдателей.
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