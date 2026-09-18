Ветеринар приехал голосовать на коне

Автор: Республика 18.09.2026

Директор ГБУ РК «Республиканская ветлаборатория» и опытный ветеринар Нина Оплеснина, ранее возглавлявшая Сыктывдинскую станцию по борьбе с болезнями животных, приехала на избирательный участок на коне по имени Зиза. Зиза — голландская теплокровная лошадь из конного центра «Аврора».

Этот необычный подход к голосованию привлек внимание избирателей и членов участковой избирательной комиссии.

Такой креативный способ добраться до избирательного участка стал ярким моментом выборов и напомнил всем о том, что гражданская активность может принимать самые разные формы.

#ВыборыКоми

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