Руководители городов и районов Коми принимают участие в выборах

В Коми проходит голосование на выборах депутатов Госдумы.

В числе первых свой гражданский долг исполняют главы муниципальных образований региона. Руководители администраций голосуют как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

Атмосферу первого дня голосования отметила глава муниципального округа «Вуктыл» Наталья Новикова. Она сделала свой выбор одной из первых на участке №157.

«С самого утра чувствуется особая атмосфера. Кто-то пришёл перед работой, кто-то планирует прийти чуть позже. У каждого свои дела, свой график, но возможность сделать свой выбор есть у каждого. Впереди ещё два дня голосования — 19 и 20 сентября. Это наша страна, наша республика, наш округ, наша жизнь и наше будущее. И решение о том, каким оно будет, складывается из выбора каждого из нас», — отметила Наталья Новикова. (https://vk.ru/wall218153595_4055)

Глава Корткеросского района Константин Сажин проголосовал в Центре культуры и досуга, совместив исполнение гражданского долга с визитом на сельскохозяйственную ярмарку вместе с министром сельского хозяйства региона Сергеем Единым: «Погода чудесная, музыка, оживлённо! Праздник — одним словом! Купил кое-что вкусного, местного. Всех приглашаю на выборы — не сидите дома, не ждите завтра-послезавтра, потому что не надо откладывать на потом то, что можно сделать сегодня! А завтра будут другие дела». (https://vk.ru/wall561403180_1784)

Те главы администраций, кто предпочел голосовать очно, часто приходят на выборы вместе с родными или коллегами. Так, глава Сыктывдинского района Илья Семяшкин отправился на выборы в Выльгорте по семейной традиции — вместе с младшим сыном Владиславом.

«Познакомил Влада со знаменитым котом — генеральным директором музея Пасом. Тут же на избирательном участке были молодые иностранные эксперты в области избирательной системы, которые живо интересовались не только выборным процессом, но и нашей самобытной историей и культурой. Выборы проходят интересно и увлекательно!» — сказал Илья Семяшкин. (https://vk.ru/wall200109146_15247)

Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов выполнил свой гражданский долг на участке № 236 в Физкультурно-оздоровительном комплексе вместе с председателем Совета района Ириной Ушаковой, напомнив, что сосногорцы также выбирают депутатов местного уровня. (https://vk.ru/wall-46219501_53245)

Руководители подчеркивают, что участие в выборах напрямую влияет на то, какое внимание федеральный центр будет уделять развитию муниципалитетов Республики Коми.

«От нашего выбора многое зависит: новые дороги, ремонт школ и детских садов, благоустройство парков. История показывает: когда явка высока, к мнению территории прислушиваются гораздо внимательнее. Ваш голос — это ваш вклад в благополучие ваших детей и внуков», — отметил руководитель администрации Сысольского района Александр Попов. (https://vk.ru/wall738213588_1611)

О важности участия заявил руководитель Удорского района Иван Кузнецов, проголосовавший на участке в Усогорске: «Выборы — это реальный инструмент влияния. От них зависит, по какому пути пойдёт развитие района и чьи интересы будут в приоритете». (https://vk.ru/wall-48421717_56027)

С ним согласен глава Койгородского района Алексей Ускирев, напомнивший слова Президента о том, что каждый голос имеет значение: «Наше будущее — в наших руках. Давайте вместе определим, кто будет представлять наши интересы на федеральном уровне». (https://max.ru/c/-70915639997933/AaCzmxUfZp4)

Глава Прилузского района Елена Нестерюк также назвала голосование «своим долгом принимать решения, которые влияют на нашу жизнь». (https://max.ru/c/-71987260119722/AaCzapvZYh8)

В то же время многие руководители муниципалитетов выбрали для себя формат дистанционного электронного голосования, высоко оценив его удобство.

Глава — руководитель администрации Сыктывкара Максим Мартышин проголосовал онлайн одним из первых прямо с утра: «Способ удобный и уже проверенный: в прошлом году его применяли, и он хорошо себя показал. Через «Госуслуги» всё занимает несколько минут без лишних хлопот. Призываю вас тоже не откладывать. Это не формальность. Это решение, которое касается будущего республики и каждого из нас». (https://vk.ru/wall872239685_706)

К нему присоединился руководитель администрации Инты Григорий Николаев. Вместе с членом республиканского правительства Натальей Семеновой он также воспользовался ДЭГ, подчеркнув, что для интинцев это особенно актуально: «Многие интинцы, хоть и прописаны здесь, но живут в других городах. Призываю всех не оставаться в стороне, мы должны показать всему миру, насколько наша страна сплоченная. Кроме того, от нашего выбора и от общей явки зависит и поддержка региону». (https://vk.ru/wall1034514367_826)

Личным примером участия в онлайн-голосовании поделился и глава Усть-Цилемского района Николай Канев: «Я выбрал ДЭГ, потому что это удобно: можно проголосовать в подходящее время, не меняя планов. Но главное — не способ, а сам факт участия. Пусть мой голос станет частью общего решения». (https://vk.ru/wall-203363251_28379)