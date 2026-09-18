Руководство и депутаты Госсовета Коми голосуют на выборах в Госдуму

В Коми проходит трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы.

В числе первых свой гражданский долг исполнили руководители и депутаты госсовета Коми. Парламентарии голосуют как традиционным способом на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

Председатель госсовета Коми Александр Макаренко исполнил гражданский долг прямо с рабочего места, отметив надежность и удобство цифрового формата: «Системой дистанционного электронного голосования пользуюсь не первый раз — это максимально надежно, быстро и, главное, доступно в любую минуту. Будущее нашей страны и нашего региона на ближайшие годы формируется именно в эти дни. Приглашаю каждого из вас проявить свою гражданскую позицию. Выбирайте удобный для себя формат — онлайн или на традиционном избирательном участке — и делайте свой выбор!». (https://vk.ru/wall829944167_718)

Возможности электронного голосования оценил и Первый заместитель Председателя Госсовета Коми Сергей Усачёв. Парламентарий подчеркнул колоссальную экономию времени и масштаб востребованности ДЭГ среди жителей республики: «Буквально за пару минут, без отрыва от рабочих задач и поездок на избирательный участок, свой голос я уже отдал. Всё, что нужно — это смартфон или компьютер и стабильный интернет. При этом система работает круглосуточно с 8:00 пятницы до 20:00 воскресенья. Будущее нашей республики и всей страны зависит от каждого из нас. Призываю всех жителей республики проявить активность». (https://vk.ru/wall617143768_6341)

В отличие от коллег, проголосовавших онлайн, председатель Комитета Государственного Совета Коми по социальной политике Анастасия Михайлова сделала выбор очно, придя на избирательный участок в средней общеобразовательной школе №9 поселка Краснозатонский. Депутат обратила внимание на социальную значимость кампании: «Мы выбираем людей, которые будут представлять наши интересы и принимать решения, от которых зависит будущее. Я хочу, чтобы Коми развивалась, чтобы здесь было комфортно жить и работать, растить детей. Для меня важно самой участвовать в этом процессе и понимать, что от моего решения тоже зависит будущее родной Республики Коми».

Прямую связь решений будущего состава федерального парламента с качеством жизни в муниципалитетах обозначил депутат регионального парламента Степан Ульныров. Он напомнил, что Государственная Дума принимает фундаментальные законы, действующие в течение пятилетнего цикла: «Законы, которые будут приниматься в ближайшие пять лет, напрямую коснутся жизни каждой семьи, развития наших городов и сёл, экономики и социальной сферы всей Коми. Поэтому состав нового созыва парламента зависит от активности каждого из нас. Приходите вместе с семьёй и друзьями. Важно мнение каждого».

Свой выбор в формате ДЭГ с самого утра сделал и депутат госсовета Коми Юрий Лодыгин, призвавший земляков не откладывать голосование: «Республике Коми нужен сильный голос в Госдуме! От нашего выбора зависит дальнейшее развитие любимой Республики и всей России!». (https://vk.ru/wall2563370_2154)

К участию в голосовании также присоединился депутат Госсовета Коми Андрей Терентьев, подчеркнувший ключевое историческое значение проходящей кампании: «Сейчас решается будущее России. Я сделал свой выбор!». (https://vk.ru/wall598502803_642)

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки в городах и районах Коми открыты ежедневно с 8:00 до 20:00, портал дистанционного электронного голосования доступен круглосуточно до закрытия участков в воскресенье.