Вытащил товарищей с того света

В редакцию газеты «Княжпогостские вести» обратились однополчане уроженца посёлка Синдор — бойца отдельной штурмовой роты «Бросок кобры», известного своим сослуживцам под позывным «Циркуляр».

Их обращение было простым по форме, но наполнено глубочайшей благодарностью за спасённые жизни.

Как рассказали ребята, недавно их колонна при перевозке личного состава из тыловых районов попала под массированную атаку FPV-дронов вблизи лесополосы. Машина, на которой они находились, получила прямое попадание, вспыхнула от огня, а ударная волна мгновенно лишила бойцов сознания.

Именно в этот критический момент проявилась выдержка и героизм старшего колонны — «Циркуляра». По словам очевидцев, он не растерялся: спрыгнул с машины, сбил второй дрон, который шёл добивать горящую технику, после чего вытащил из пылающего автомобиля двух своих товарищей — водителя и ещё одного военнослужащего. Своими решительными действиями боец спас троих человек от неминуемой гибели.

За мужество и самоотверженность, проявленные в бою, командир подразделения представил героя к высокой государственной награде — медали «За храбрость».

Редакция отмечает, что имя и фамилия бойца не разглашаются по соображениям безопасности, однако его земляки знают своего героя. Уроженец Синдора вырос в городе Емва, где окончил первую городскую школу. До подписания контракта работал в КТЭК. Уже трижды был ранен, внесён в украинский список «Миротворец», но каждый раз возвращался на передовую, туда, где он нужен стране.

Однополчане просят передать семье защитника слова искренней благодарности.

Этот поступок стал примером настоящего братства и верности долгу.

Материал редакции газеты «Княжпогостские вести»

Автор: Егор КОНОВАЛОВ