Лантратова рассказала, как пенсионеру узнать о положенных ему мерах поддержки

RUSSIA, MOSCOW - JUNE 11, 2026: Russia's Human Rights Commissioner Yana Lantratova attends the Sodruzhestvo [Community] nationwide educational and creative festival at the Russia National Centre. Sergei Karpukhin/TASS Россия. Москва. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на Всероссийском образовательно-творческом фестивале "Содружество" в Национальном центре "Россия". Сергей Карпухин/ТАСС

Автор: Редактор 09.09.2026

Получить такие сведения можно в Единой государственной информационной системе социального обеспечения через МФЦ или соцзащиту, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.

Меры поддержки пенсионеров отличаются в зависимости от жизненных обстоятельств и региона проживания, узнать о них можно в Единой государственной информационной системе социального обеспечения через МФЦ или соцзащиту. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что у двух пенсионеров одного возраста набор мер поддержки может отличаться — один является ветераном, другой имеет инвалидность, третий живет один, четвертый продолжает работать. Плюс свои программы есть у субъектов.

«Поэтому стоит проверить информацию в ЕГИССО — это Единая государственная информационная система социального обеспечения. Общероссийская электронная база данных, которая хранит информацию обо всех мерах социальной поддержки, выплатах, льготах и пособиях в стране. Для уточнения можно обратиться в МФЦ или органы социальной защиты», — сказала Лантратова.

Она отметила, что если для оформления льготы требуется заявление, то нужно узнать список документов и подать его в ведомство, которое отвечает именно за эту меру поддержки. А если в льготе отказали — узнать причину: это может быть нехватка документов или ошибка в заявлении, но встречаются и технические сбои, неверные расчеты, ошибки в сведениях. Такой отказ можно и нужно обжаловать, советует Яна Лантратова.

Федеральный омбудсмен напомнила, что когда человек выходит на пенсию, государственная поддержка не заканчивается выплатой пенсии. Есть налоговые льготы, помощь с оплатой ЖКУ, проездом, лекарствами, социальным обслуживанием.

Налоги

По словам Лантратовой, пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту каждого вида. Например, если у человека одна квартира, один дом и один гараж, льгота может применяться к каждому из этих объектов. Если квартир две — освобождение предоставляется только по одной. По земельному налогу, по словам омбудсмена, действует вычет на шесть соток. Если участок не превышает 600 кв. м, налог с этой площади не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается только с оставшейся части. Во многих случаях налоговая получает сведения о пенсионере автоматически, поэтому отдельно обращаться за льготой не требуется.

Льготу на транспорт Яна Лантратова советует обязательно проверять по месту жительства, так как условия зависят от решения региона. Где-то пенсионера полностью освобождают от налога на один автомобиль, где-то устанавливают скидку или ограничения по мощности машины.

Проезд и лечение

Омбудсмен разъяснила, что единой льготы на весь общественный транспорт для всех пенсионеров страны нет — условия устанавливаются регионами. Но существуют и федеральные меры. Например, неработающие пенсионеры, живущие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и получающие соответствующую страховую пенсию, один раз в два года могут получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Получатели набора социальных услуг при наличии соответствующего права могут бесплатно ездить к месту лечения и обратно. Есть и программа субсидированных авиабилетов на отдельных маршрутах.

Яна Лантратова также напомнила, что для отдельных льготных категорий пенсионеров предусмотрены бесплатные лекарства или лекарства со скидкой, санаторно-курортное лечение. Возможность бесплатного зубопротезирования также зависит от категории гражданина и региональных правил.

Льготы — это не только деньги

«Пожилой человек, которому из-за возраста, состояния здоровья, травмы или инвалидности требуется помощь, может обратиться за социальным обслуживанием на дому. После оценки ситуации для него составляется индивидуальная программа. Соцработник может помогать с бытовыми вопросами и другим необходимым», — сказала Лантратова.

Омбудсмен также напомнила, что при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое, и обращаться с заявлением для такого повышения не нужно — оно назначается автоматически. Также для людей старше 80 лет и инвалидов I группы предусмотрена надбавка на уход.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

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