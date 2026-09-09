Минпросвещения разработало единые правила оценивания школьных работ

Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что это решение поможет сделать отметки объективными.
Минпросвещения разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.
«Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий — их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений», — сказал Кравцов.
Фото: Александр Река/ ТАСС
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