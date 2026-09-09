Минпросвещения разработало единые правила оценивания школьных работ

Автор: Редактор 09.09.2026

Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что это решение поможет сделать отметки объективными.

Минпросвещения разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

«Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий — их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений», — сказал Кравцов.

Фото: Александр Река/ ТАСС

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