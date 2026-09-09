Эксперт Балынин объяснил, какие пенсионные накопления можно получить сразу

Единовременная выплата будет назначена, если у гражданина объем сформированных пенсионных накоплений меньше или равен 439 тыс. рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве.

Пенсионные накопления, размер которых не превышает 440 тыс. рублей, можно получить одной суммой. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вычисление суммы, до достижения которой можно забрать все накопления единовременно, выполняется следующим образом: рассчитывается 10% от прожиточного минимума пенсионера, при актуальных значениях на 2026 год составит 1 628,8 рублей. Полученный результат умножаем на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии [то есть на 270 месяцев]: 1 628,8*270 =439 776 рублей», — сказал Балынин.

Как пояснил эксперт, единовременная выплата будет назначена, если у гражданина объем сформированных пенсионных накоплений меньше или равен 439 тыс. рублей. Так, например, если объем пенсионных накоплений составляет 85 тыс. рублей, то человек получит их сразу, сообщил эксперт.

«Если допустим размер был бы равен 485 тыс. рублей, то пожизненно ежемесячно выплачиваемая накопительная пенсия в 2026 году составила бы: 485000/270=1 796,30 рублей», — подчеркнул Балынин.

Он также добавил, что 270 месяцев — нормативно установленный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Этот показатель представляет собой условный средний срок, в течение которого пенсионер гарантированно получает свои накопления в виде ежемесячной прибавки.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС