Гражданская активность растет

На предстоящих выборах политологи прогнозируют необычно высокую явку

Согласно свежим данным социологических опросов*, которые опубликованы в издании «Ведомости», более 56% россиян определились с тем, что пойдут на выборы. Социологические опросы показывают, что явка будет значительно выше. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Коми организовал экспертную площадку «Твой голос – сила России», на которой проанализировал прогнозы по предстоящей гражданской активности в дни голосования.

– Очень важно понимать, что участие в выборах – это личная ответственность каждого избирателя. Это не просто наше право, а наш гражданский долг, – подчеркивает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Коми, доцент Академии госслужбы и управления РК Алексей Облизов.

Член Общественной палаты России Юрий Болобонов добавляет: явка – основной элемент легитимности избирательной кампании.

– ВЦИОМ прогнозирует среднюю явку по стране на уровне 70%, но остается достаточно большой процент людей которые еще не определились, собираются они участвовать в выборах или нет. По данным ВЦИОМ, это 12%, по данным Фонда «Общественное мнение» – 14%. Последняя неделя до выборов станет определяющей для того, чтобы «разбудить» этих людей и побудить их реализовать свое избирательное право.

Есть еще небольшой процент граждан, которые четко заявили, что не будут голосовать. По словам Юрия Болобонова, задача избирательной комиссии, партий, Общественной палаты повернуть этих людей к выборам. Не заставить, а убедить их прийти на избирательные участки и проголосовать.

Участники экспертной площадки отметили, что явка на выборах – это еще и показатель единства и консолидации общества, что особенно важно во времена внешней угрозы.

– Мы не должны забывать о том, что в этот сложный период наши враги ждут одного – раскола российского общества. Каждый человек испытывает сейчас дискомфорт, опасения за свою экономическую стабильность. Сплоченное общество переживет все эти неурядицы. Стабильность, надежда и вера в будущее требуют, чтобы человек получал помощь от государства здесь и сейчас. Этот опыт у российской власти, конечно, есть. Это несомненный приоритет. Поэтому люди сделают правильный выбор, – уверен эксперт Общественной палаты Коми, доцент Академии госслужбы и управления РК Сергей Ткачёв.

Еще один эксперт – Николай Юрковский – называет неучастие в выборах в условиях внешних вызовов преступной халатностью. Нужна сплоченность внутри страны и вокруг единой силы, убежден он.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Андрей Мишарин, развивая эту мысль, поясняет:

– Избиратели ценят, когда политическая сила демонстрирует систему работы на местах. Есть конкретные проекты в здравоохранении, образовании, спорте, инфраструктуре, когда каждый может сказать: «Я за это проголосовал, поддержал, проконтролировал». Народный фронт по поручению Президента РФ контролирует реализацию проектов. Могу сказать, что действующий курс выбран правильно и приносит конкретные результаты. Сейчас взят курс на развитие, на усиление нашей страны, и его важно поддержать.

Политолог Роман Курсов тезисно резюмирует: сложная внешнеполитическая ситуация, тревожные настроения в обществе выступают драйвером для консолидации граждан и поддержки текущего политического курса государства.

– Сегодня обществу необходимы стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и смена курса может оцениваться гражданами как дополнительные риски. Гипотетический рост явки на предстоящих выборах обусловлен потребностью общества в гражданской активности путем личного участия граждан в мероприятии, – говорит Роман Курсов.

– Бойцы в зоне СВО защищают страну, и мы защищаем страну, когда голосуем. Это вопрос нашей ответственности, в том числе защиты страны от внешней угрозы, – подчеркивает Алексей Облизов.

Во встрече на экспертной площадке приняли участие студенты Академии госслужбы и управления РК Ярослав Делков и Егор Иванов, а также руководитель Молодежного центра Сыктывкара, член Молодежного парламента РК Таисия Рочева. У них Юрий Болобонов попытался выяснить, как пробудить в молодежи гражданскую активность, чувство сопричастности к судьбе страны, понимание, что в обозримом будущем они будут нести ответственность за страну.

– Есть огромная часть молодежи, которая понимает, что сейчас происходит в государстве, осознает, что вся глобальная система меняется, однополярный мир сменяется многополярным, – заступился за молодежь Роман Курсов. – Поэтому на вопрос, как вовлечь молодежь, отвечаю – с помощью информационных технологий,

Галина ВЛАДИС

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* Опрос ВЦИОМа проводился в июле среди 1600 респондентов старше 18 лет не менее чем в 80 регионах по телефону и лично, погрешность – 2,5%. Опрос ФОМа проводился 31 июля–2 августа в 51 регионе среди 1500 респондентов от 18 лет лично, статистическая погрешность – не более 3,6%.

экспертное мнение

Эксперт Общественной палаты Коми Елена Шилова объясняет, почему на выборах в Коми ожидается высокая явка.

По ее оценке, жители республики подходят к предстоящему голосованию прагматично, ориентируясь на реальные дела и долгосрочную стабильность.

– Одна из ключевых причин ожидаемой высокой явки и поддержки – осознание необходимости брать на себя ответственность, в том числе за решения, которые могут быть непопулярными, но объективно необходимыми для страны. Избиратели делают выбор не в пользу протеста, а в пользу ответственного подхода: политическая сила, которая не ограничивается критикой, а реально принимает решения, способна приводить к положительным изменениям.

Запрос общества основан на личном опыте граждан.

– Если взглянуть на собственную жизнь или на то, что происходит вокруг, можно заметить немало улучшений. Логично стремиться к тому, чтобы эти позитивные перемены сохранялись и развивались, а не полагаться на удачу и неопределенность. Доверие жителей республики к общественным институтам напрямую связано с готовностью власти вести открытый диалог и оправдать оказанное доверие конкретными делами.

Член Общественной палаты Республики Коми Аэлита Барышева также делится своими прогнозами:

– Общаясь с окружающими и с близкими, я вижу и понимаю, что явка будет достойной. Каждый из нас поддерживает действующие социальные решения и проекты. В том числе поэтому они приносят видимый эффективный результат и позитивные сдвиги в повседневной жизни. Детские больницы оснащаются высокотехнологичным оборудованием, происходит благоустройство придомовых территорий в рамках программы ФКГС. Системная работа уже сегодня меняет качество жизни в республике. Программа формирования комфортной городской среды позволяет комплексно обновлять общественные пространства, а модернизация учреждений здравоохранения напрямую влияет на доступность качественной медицинской помощи для юных жителей региона.

Конечно, реализовать всё и сразу в полном объеме не всегда удается. Но разумнее сохранять и совершенствовать работающие механизмы, а не начинать всё с нуля.

В высокой явке уверен и член Общественной палаты Коми Андрей Юркин.

– Я сам лично вижу по своим знакомым, по родственникам, по работе, что явка будет большая, потому что люди хотят идти на выборы. Потому что нам не всё равно, в какой стране мы будем жить, нам не всё равно, в какой стране будут жить наши дети.

Общественник подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания проходит в условиях серьезных внешних вызовов для страны, когда любые резкие внутренние дискуссии могут восприниматься как дестабилизирующий фактор.

– Именно поэтому нынешние выборы важны не просто как формальная процедура, а как проявление гражданской ответственности. Каждый голос – это вклад в укрепление внутреннего единства и сигнал о том, что ключевые решения принимаются самим обществом, а не под внешним влиянием.

Председатель комитета Госсовета Республики Коми по социальной политике Анастасия Михайлова считает, что явка на выборах станет отражением растущей гражданской зрелости жителей региона.

– Мы видим большой интерес жителей Республики Коми к выборам. Люди чувствуют перемены, видят их в своей жизни и хотят быть причастными к этому. Жители понимают: то, что происходит в стране, касается каждого двора, каждой семьи, каждого ребенка. Гражданская зрелость в Коми растет. И мне кажется, что явка на выборах станет отражением этого.

Дополнительным фактором, способствующим высокой явке, станет сам формат проведения процедуры. Напомним, единый день голосования в 2026 году пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Многодневный формат одобрен Центральной избирательной комиссией Российской Федерации как важнейший элемент безопасности и удобства граждан, особенно проживающих в регионах со сложной транспортной логистикой.