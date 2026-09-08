В ГД рассказали, как изменится получение квитанций за ЖКХ в 2027 году

Их можно будет получать через портал госуслуг.

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно будет получать через «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года. При этом новая опция не станет обязательной заменой бумажным платежкам, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Возможность получать бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги сохранится и после 1 сентября 2027 года, когда вступит в силу новый порядок их доставки через «Госуслуги». Обязательного перехода всех граждан исключительно на электронные платежки закон не предусматривает», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что для граждан, которые не пользуются интернетом, в том числе пожилых, сохранится бумажная доставка, регистрироваться на «Госуслугах» только ради получения квитанций не потребуется.

Пользователи портала также смогут выразить согласие или отказ от получения электронных платежных документов, добавил депутат. Конкретный порядок учета этого выбора определит правительство РФ. Однако если квитанция доставлена через «Госуслуги» по установленным правилам, дублировать ее на бумаге будет уже не обязательно.

«При реализации новых правил важно обеспечить простой и доступный способ сохранить бумажную квитанцию, в том числе для тех, кто не может подать обращение через интернет. Для этого необходимо заранее разъяснить порядок действий, чтобы смена способа доставки не приводила к пропущенным платежам», — резюмировал парламентарий.

Данная норма стала частью принятого ранее в этом году закона о поддержке «Почты России».

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС