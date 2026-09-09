Южный сад Айнур Сердитовой

В начале сентября в России отмечается День винограда.

Этот праздник посвящён виноградной лозе, которая символизирует богатство природы, плодородие земли, жизненную силу и искусство виноделия.

Виноград, как и другие южные культуры, требует особого, кропотливого ухода. У нас на Севере, который считается зоной рискованного земледелия, немногие берут на себя такой труд. А вот жительница Выльгорта Айнур Сердитова не побоялась и вот уже много лет выращивает свой южный сад.

– Родом я из солнечного Азербайджана. Когда мне было 9 лет, отец перевёз нашу большую семью в посёлок Кемъяр. Там я и выросла, – рассказывает о себе сыктывдинка. – После окончания Сыктывкарского медучилища стала фельдшером, много лет проживала в Выльгорте. Возможности завести большое хозяйство у меня не было, так как семья проживала в многоквартирном доме без земельного участка. Я даже подумывала вернуться на историческую родину – в Азербайджан.

Только с рождением третьего ребёнка мечта завести свой дом и развернуться на подворье осуществилась – многодетной семье был выделен земельный участок. Вместе со строительством дома через несколько лет хозяйка начала эксперименты по посадкам южных культур. Начала с плодовых деревьев: яблони, груши, вишни и черешни, в теплице попробовала вырастить дыню и арбуз.

– Знаю, что у нас трудно вырастить виноград, но в прошлом году решилась на такой эксперимент, – продолжает Айнур Сердитова. – Весной купила виноград сортов «Кадарка», «Изабелла» и «Русский ранний». Разместила лозы в теплице, за сезон несколько раз подкормила теми же удобрениями, что и другие культуры. В итоге растения прижились и хорошо перезимовали в закрытом помещении (в сильные холода можно дополнительно укрывать их нетканкой, сухим сеном и другими материалами). А весной смотрю, мой виноград зацвёл, а потом дал ягоды.

Понаблюдав за высаженными лозами, сельчанка сделала вывод, что южной культуре критически важны солнечный свет и тепло. Те растения, которые были высажены с краю теплицы, немного подмёрзли зимой, те же, что разместились в центре рядом с другими посадками, показали себя хорошо. Также обязательны солнечная сторона произрастания, полив отстоявшейся тёплой водой и подкормки органическими и минеральными удобрениями.

Айнур Сердитова, следуя мечте вырастить свой экзотический сад, не останавливается на достигнутом. На её участке появились ежевика, чёрная малина, кукуруза (не южные, но всё же редкие для наших садоводов культуры), грецкий орех и фундук. А ещё северянка с южными корнями обожает разводить розы. В её розарии более 20-ти самых разнообразных кустов.

– Я люблю собирать букеты и дарить их друзьям, коллегам, могу презентовать понравившемуся человеку прямо в автобусе. Мне это в радость! – улыбается она.

Материал газеты «Наша жизнь сегодня»

Автор: Ирина РОМАНОВА

Фото из личного архива Айнур Сердитовой