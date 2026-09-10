От помощи после урагана до поддержки раненых бойцов: добровольцы восьми регионов завершили смену гуманитарной миссии

Сводная группа добровольцев Молодёжки Народного фронта из восьми регионов завершила двухнедельную гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону.

В состав команды вошли волонтёры из Красноярского края, Рязанской, Белгородской, Орловской, Воронежской и Астраханской областей, республик Коми и Башкортостан.

В донской столице команда Народного фронта продолжает помогать жителям устранять последствия стихии. Ураган обрушился на регион в конце июля, однако жители до сих пор разбирают завалы.

Волонтёры отработали десятки адресных заявок: распиливали упавшие деревья, вывозили порубочные остатки, очищали дворы и улицы. За смену команда очистила территории общей площадью более 13 тысяч квадратных метров и утилизировала свыше 117 кубометров древесины.

Пожилая жительница Ростова-на-Дону Лилия Валовая, чей дом пострадал от урагана, с трудом сдерживает эмоции, вспоминая тот день.

«Ураган страшный был, ливень лил стеной. Всё порушено, был ухоженный участок, двор, много работала, благоустраивала, а теперь даже не знаю, за что браться. Деревья попадали, виноград был – и его погнуло. Спасибо ребятам, что помогают», – делится пенсионерка.

Параллельно команда помогала в двух госпиталях. В первом добровольцы благоустроили более 4 тысяч квадратных метров территории: косили траву, убирали сухостой, пололи и поливали клумбы. Утилизировали более 59 кубометров древесины и 36 кубометров других отходов. На склад госпиталя разгрузили более 3 тонн воды.

В другом госпитале активисты провели санитарную обработку помещений общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Также они помогали медикам и раненым бойцам: сопровождали пациентов по территории госпиталя, обеспечивали их водой и питанием. Добровольцы помогли провести 181 перевязку и эвакуировать 158 пациентов.

На гуманитарных складах волонтёры формировали продуктовые наборы и подготавливали линию сборки к работе следующей смены. Всего было сформировано 800 продуктовых наборов и 40 паллет с гигиеническими средствами, загружена 31 тонна груза для отправки.

На станции технического обслуживания добровольцы готовили оборудование для бойцов, в том числе красили и обрабатывали защитные конструкции на автомобилях УАЗ-452.

«В 22-м году началась частичная мобилизация, и мой любимый человек ушёл на СВО. С того момента я поняла, что не могу оставить его одного. Хочу, чтобы он понимал: я его поддерживаю. Оставаться в стороне точно не могу. Когда первый раз пришла в госпиталь и увидела раненых ребят, это ещё больше подвигло меня на мысль: нельзя оставаться в стороне. Нужно помогать», – говорит участница Молодёжки Народного фронта в Республике Коми Дарья Демина.

В завершение смены добровольцы посетили Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты».