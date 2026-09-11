В России запустили связь 5G

Автор: Редактор 11.09.2026

В Минцифры сообщили, что новый для РФ стандарт связи сможет использоваться в том числе для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, в развитии телемедицины и цифровизации промышленности.

Связь 5G официально запустили в России, сообщили в Минцифры. Это сделано по поручению президента Владимира Путина.

«Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета», — отметили в министерстве.

Новый для РФ стандарт связи сможет использоваться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, в развитии телемедицины, в цифровизации промышленности и для других целей.

Первый этап — работа 5G на ранее выделенных для операторов связи частотах стандарта LTE. Телеком-компании также получили диапазон частот 4,63-4,99 ГГц под стандарт пятого поколения. Диапазон выделен бесплатно и в равном объеме.

«[Это] позволяет сохранить высокий уровень конкуренции и гарантировать доступные тарифы», — отметили в Минцифры.

Фото: Михаил Почуев/ ТАСС

Оставьте первый комментарий для "В России запустили связь 5G"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.