В России запустили связь 5G

В Минцифры сообщили, что новый для РФ стандарт связи сможет использоваться в том числе для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, в развитии телемедицины и цифровизации промышленности.

Связь 5G официально запустили в России, сообщили в Минцифры. Это сделано по поручению президента Владимира Путина.

«Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета», — отметили в министерстве.

Новый для РФ стандарт связи сможет использоваться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, в развитии телемедицины, в цифровизации промышленности и для других целей.

Первый этап — работа 5G на ранее выделенных для операторов связи частотах стандарта LTE. Телеком-компании также получили диапазон частот 4,63-4,99 ГГц под стандарт пятого поколения. Диапазон выделен бесплатно и в равном объеме.

«[Это] позволяет сохранить высокий уровень конкуренции и гарантировать доступные тарифы», — отметили в Минцифры.

Фото: Михаил Почуев/ ТАСС