Эксперт Лебединская отметила рост спроса на рабочих в России

Автор: Редактор 10.09.2026

Более востребованными также стали узкопрофильные специалисты, добавила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Спрос на рабочих и узкопрофильных специалистов растет, тогда как потребность в офисных сотрудниках начального уровня снижается. Об этом ТАСС сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Рост спроса наблюдается на рабочие профессии — курьеры, производственные рабочие, а также узкопрофильных специалистов — ML-инженеры, ИИ-специалисты, тогда как спрос на массовые офисные позиции начального уровня падает из-за оптимизации и автоматизации штата», — сказала Лебединская.

По словам эксперта, в последнее время на одну вакансию стало приходиться больше соискателей. Конкуренция за рабочие места усилилась, а активность людей, которые ищут работу, выросла примерно на 13%.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

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