Прямой диалог с бизнесом

В Сыктывкаре прошел форум предпринимателей Республики Коми

В работе форума приняли участие глава региона Ростислав Гольдштейн, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, депутат Госдумы РФ Мария Бутина. В ходе мероприятия обсуждались насущные проблемы, для решения которых требуется внесение изменений в федеральное законодательство.

Открывая форум, Ростислав Гольдштейн обратился к Александру Шохину с конкретными предложениями:

– Для стабилизации работы и сохранения рабочих мест в лесопромышленном комплексе мы обратились на федеральный уровень. Предлагаем изменить ставки оплаты за аренду лесных участков, ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве для предприятий отрасли. Наша общая цель – сохранить стабильность ключевых производств региона. Уверен, ваше участие в форуме выведет наши инициативы на федеральный уровень. Они смогут стать основой для конкретных решений Правительства Российской Федерации.

Глава Коми подчеркнул, что для руководства региона развитие предпринимательства всегда было в числе ключевых задач. В республике сложились партнерские отношения власти и бизнеса, создана устойчивая система поддержки предпринимательства. Малый и средний бизнес Коми мобилен, способен адаптироваться к очень непростым условиям, умеет находить уникальные и перспективные ниши, чтобы удовлетворять спрос жителей на товары и услуги. Выстраивается устойчивая система поддержки бизнеса, чтобы концентрировать средства там, где они дадут максимальный эффект для экономики республики.

Обращаясь к предпринимателям, Ростислав Гольдштейн заверил, что руководство республики готово обсуждать с бизнесом конкретные предложения, внедрять новые инструменты поддержки.

Александр Шохин в своем выступлении отметил важнейшие тренды, призванные преодолеть трудности и добиться инвестиционного роста в условиях внешних вызовов. Стоит задача сосредоточить все усилия на приоритетных направлениях, повысить эффективность мер поддержки, переориентировать покупательский спрос на отечественные товары, сохранить преференции для уже запущенных производств, защитить бизнес от чрезмерной фискальной нагрузки, обеспечить добросовестность конкуренции.

Отдельно президент РСПП остановился на поддержке предприятий-экспортеров:

– Долгое время республика пользовалась комфортными привлекательными рынками Европы, Северной Америки, и сейчас очень важно сохранить экспортный потенциал региона. Внутренний рынок не может абсорбировать весь объем производства, который до этого сложился. Здесь нужно открывать новые двери экономической активности. Ключевая дверь – транспортно-логистическая субсидия и транспортно-технологическая инфраструктура. Ввиду бюджетных ограничений объем поддержки, к сожалению, существенно снижен в этом году, но надеемся, что выход рубля из зоны устойчивого укрепления позволит поддержать экспортные производства.

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина посвятила свою речь социально ответственному бизнесу, заявив, что новому составу российского парламента следует обратить на такие предприятия особое внимание.

Оказалось, что эта тема очень актуальна. Президент Регионального объединения работодателей «Коми союз промышленников и предпринимателей» Игорь Бушковский предложил давать статус социального предприятия тем компаниям, в которых десять и более процентов от численности работников составляют бывшие участники специальной военной операции.

Несколько острых проблем социального характера подняли и представители крупных предприятий. Генеральный директор АО «Птицефабрика Зеленецкая» Николай Чёрный посетовал, что льготники злоупотребляют своим правом брать отпуска в удобное для себя время, из-за этого страдают все остальные работники. Надо, по его мнению, отрегулировать на законодательном уровне график отпусков на производствах непрерывного цикла и конвейерных производствах.

Александр Шохин поддержал это предложение, назвав ситуацию термином «позитивная дискриминация»:

– Чем больше льгот определенной категории работников мы даем, тем меньше желания у работодателей принимать их на работу.

По словам президента РСПП, новому составу Госдумы РФ предстоит рассмотреть серию законопроектов по снятию ограничений в ряде отраслей – пищевой промышленности, переработке сельхозсырья, электроэнергетике и других. Необходимо повысить «гибкость» работодателей и работников.

– Но, безусловно, мы понимаем, что без льгот ветеранам СВО не обойтись. Мы учредили новый комитет по делам ветеранов и будем обсуждать, как совместить реабилитацию и лечение с нормальным обеспечением производственного процесса, – подчеркнул Александр Шохин.

Подводя итоги, Ростислав Гольдштейн заверил, что высказанные предложения будут конвертироваться в действия. Александр Шохин подтвердил готовность взаимодействовать с Коми СПП для поддержки бизнеса региона:

– Это деловая элита социально ответственного бизнеса, который хочет сделать гораздо больше, чем позволяют предлагаемые обстоятельства. И я уверен, он это сделает. Мы готовы многие озвученные сегодня предложения не только рассмотреть, но и оформить так, чтобы они были приемлемы для обсуждения в Правительстве и Государственной Думе. Спасибо вам за работу. Вместе победим!

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru

За 2021–2025 годы в Коми бизнесу выдано более 1450 микрозаймов на сумму около 2 млрд рублей, региональному Гарантийному фонду предоставлено 753 поручительства на сумму 35 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь порядка 9 млрд кредитных средств. Благодаря такой поддержке в прошлом году малый бизнес пополнил бюджет по спецрежимам на 3,6 млрд рублей, это на 800 млн больше, чем годом ранее.