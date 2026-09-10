Отдельное внимание – небольшим поселениям

Автор: Республика 10.09.2026

Заместитель Председателя Госсовета РК Станислав Кочев на этой неделе работал в Троицко-Печорском районе: встретился с депутатами, главами сельских поселений, участниками специальной военной операции и их семьями, медицинскими работниками.

Отдельное внимание было уделено небольшим поселениям: там особенно хорошо видно, какие вопросы для людей являются первостепенными.

По словам Станислава Кочева, одним из главных вопросов остается состояние дороги Ухта – Троицко-Печорск. Для жителей района эта дорога обеспечивает связь с другими территориями, доступ к услугам и возможностям.

– Много говорили о здравоохранении, привлечении молодых специалистов, подготовке и закреплении кадров. Отдельное направление – поддержка участников СВО и их семей, помощь в адаптации и возвращении к мирной жизни. Ребята должны чувствовать востребованность, и у них должна быть возможность применять свой опыт. Любой район – это прежде всего люди и их ежедневные заботы. Только находясь на месте, можно правильно расставить приоритеты и понимать, куда направлять усилия. Продолжаем эту работу, – подчеркнул Станислав Кочев.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото vk.ru/s.kochev11

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