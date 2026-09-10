Мировая повестка

Автор: Республика 10.09.2026

В Республике Коми работает официальный представитель МИД России Мария Захарова

Выездные встречи в формате «вопрос – ответ» по текущей ситуации во внешней политике прошли в Сыктывкаре 9 сентября. Их было две: в здании администрации республики – для журналистов, и в университете имени Питирима Сорокина – для студентов.

В общей сложности разговор с аудиторией шел около шести часов. Из них только брифинг со СМИ занял почти четыре. Его транслировали онлайн на нескольких информационных площадках, и многие заявления Марии Захаровой были адресованы как раз интернет-аудитории.

Выстроенный в четкой логистике, брифинг открылся приветственным блоком с ознакомительной информацией о Республике Коми. Так что о российском регионе, который по занимаемой площади сравним с некоторыми европейскими государствами, услышал весь мир.

Практика выездных брифингов МИД России особенно актуальна в Год единства народов России, который объявил Президент РФ.

– Мы воспользовались этой возможностью, чтобы расширить географию выездов – хотелось посетить как можно больше регионов… В Коми нас приглашали неоднократно, и мне хочется показать через наш брифинг мировой, международной аудитории, какие здесь есть возможности, – подчеркнула Мария Захарова.

Коми давно чувствует на себе пристальное внимание «западников». Пристальное до такой степени, что в регионе были попытки организовать «фабрику иноагентов». Республика – лакомый кусок с точки зрения практически безграничных природных ресурсов. Эти обстоятельства тоже учитывались министерством при принятии решения об адресе очередной работы на выезде.

Среди тем встречи – новости международной политической повестки – плохие и хорошие; уточнение идейного содержания мероприятий, в которых принимает участие Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров; обоснование позиции МИД России по тем или иным – иногда откровенно провокационным – ситуациям; анализ решений, принимаемых политиками Украины; культурная и спортивная повестка; ответы на самые разные вопросы СМИ, в том числе иностранных и многое-многое другое.

Основные тезисы встречи с официальным представителем МИД России Марией Захаровой читайте в следующем номере «Республики», а полную стенограмму брифинга со ссылками на первоисточники можно найти на сайте министерства www.mid.ru

Елена МЕРЖИЕВСКАЯ

Фото Ивана МЫСОВА

 

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