В ОП высказались за пересмотр содержания экзаменационных билетов на знание ПДД

Автор: Редактор 10.09.2026

Член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что вопросы в таких билетах зачастую сформулированы некорректно.

Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок, надо с этим разобраться. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

«Если речь идет про теорию [на экзаменах], то здесь надо разбираться с билетами, потому что в билетах большое количество ошибок. <…> Надо, чтобы они проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителем», — сказал Холодов. По его словам, это будет более полезно будущим автомобилистам, нежели «нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются».

Также зачастую вопросы в экзаменационных билетах сформулированы некорректно, считает Холодов. Он отметил, что ОП РФ запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции ПДД. Все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения.

«В этом проекте есть раздел, где можно пожаловаться на билеты, на вопросы, и пользователи частенько это делают. Сам смотрел билеты, там бывают примерно похожие вопросы, но в одном случае один ответ, в другом — другой. Или какие-то ошибки, где не очень понятен вопрос или где-то не очень правильный ответ», — сказал Холодов.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

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