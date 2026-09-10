Многодетные семьи в РФ смогут подтвердить льготу при заказе такси

В Минтрансе уточнили, что цель эксперимента сделать детей не обузой для перевозчика, а желанными пассажирами.

Ситуационно-информационный центр Минтранса России запускает эксперимент, который позволит сервисам такси автоматически подтверждать статус пассажира как члена многодетной семьи и предоставлять ему скидки, бонусы или другие меры поддержки. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Начало эксперимента — это еще один шаг в реализации политики семейноцентричности на транспорте, которую последовательно проводит Министерство транспорта. Основная цель — сделать детей в такси не обузой для перевозчика, а самыми желанными пассажирами. Тариф при этом должен быть доступным для многодетных семей», — подчеркнул первый замминистра транспорта Константин Пашков, чьи слова приводятся в сообщении.

В министерстве добавили, что основой эксперимента станет автоматизированная система управления льготными и субсидированными перевозками — АИС УЛСП. Она свяжет государственные данные о статусе гражданина с цифровыми сервисами заказа такси. При заказе такси информсистема автоматически проверит статус пассажира.

Как подчеркнули в Минтрансе, решение об участии в эксперименте перевозчики будут принимать самостоятельно. Каждая компания сама определит, какие меры поддержки готова предоставить — скидки, спецтарифы, бонусы, программы лояльности, приоритетные условия обслуживания или другие преимущества. В дальнейшем это решение планируется масштабировать на регионы страны, добавили в министерстве.

Фото: Михаил Синицын/ ТАСС