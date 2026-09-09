В Минобрнауки допустили внесение изменений в порядок приема абитуриентов в вузы

Министерство проанализирует ситуацию с поступлением без вступительных испытаний по итогам приемной кампании 2026 года.

Минобрнауки РФ проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний по итогам нынешней приемной кампании и при необходимости внесет изменения в порядок приема в вузы. Это следует из ответа министерства на обращение председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Леонов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть возможность введения единых правил регулирования количества бюджетных мест в вузах, чтобы число победителей олимпиад, гарантированно поступающих в вузы, не влияло на количество мест в общем бюджетном конкурсе.

«По завершении приемной кампании 2026/27 учебного года Минобрнауки России проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний и при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие нормативные акты, регулирующие порядок приема в образовательные организации», — говорится в ответе министерства.

По мнению Леонова, которым он поделился с ТАСС, оптимальным решением было бы ввести единый порядок для вузов, в рамках которого олимпиадники поступали бы на бюджет по одной квоте, а сдавшие ЕГЭ — по другой. «Все нужно делать в пользу самих абитуриентов, давая им больше возможностей для поступления, а не отбирая их», — подчеркнул депутат.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС