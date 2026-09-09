В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Автор: Редактор 09.09.2026

Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Четырехдневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября 2026 года, что связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Как ранее сообщала ТАСС доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева, День народного единства выпадает на среду — этот день будет выходным. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час, добавила она.

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным: в 2026 году, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 — рабочих.

Производственный календарь на 2026 год

Фото: Александр Река/ ТАСС

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