Город трудовой доблести

Автор: Республика 11.09.2026

Ухта будет удостоена почетного звания

Президент РФ Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», на котором было принято решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще двенадцати российским городам, в число которых вошла и Ухта.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поздравил ухтинцев с этим знаменательным событием и поблагодарил за поддержку Владимира Путина.

– Это историческое и заслуженное решение. Ухта достойна этого высокого звания, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн. – Трудом нескольких поколений ухтинцев создавалась и укреплялась промышленная мощь не только нашего региона, но и всей страны. В суровые годы Великой Отечественной войны родина первой российской нефти стала надежным топливно-энергетическим щитом, обеспечивая фронт и тыл. Самоотверженный труд ухтинцев в годы войны – это пример героизма, который заслуживает увековечивания. Благодарю президента за высокую оценку вклада ухтинцев в Великую Победу и развитие России. Присвоение статуса «Город трудовой доблести» станет данью уважения героическому прошлому ухтинцев и мощным стимулом для новых трудовых свершений.

Это событие стало настоящим подарком к 97-летию Ухты и ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, которые жители и гости города отпраздновали в прошедшие выходные.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Ухта стала вторым городом в Республике Коми, удостоенным этого почетного звания. Ранее, в 2021 году, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Воркуте.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru

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