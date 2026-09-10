Тяжелый старт «Новой генерации»

Домашний паркет не помог сыктывкарской команде

В начавшемся чемпионате отечественной суперлиги по мини-футболу сыктывкарская команда «Новая генерация» провела уже четыре игры. Дела у клуба из Коми идут не лучшим образом. Из положительного пока только победа по пенальти над нижегородским «Торпедо». Впрочем, тяжелый старт никогда не пугал подопечных Алексея Степанова.

Сезон 2026/27 проходит без действующих чемпионов – клуба «Ухта». Новостью снятие с турнира ухтинцев ни для кого не стало. О финансовых проблемах президент и владелец команды Виталий Габуев объявил еще в июне. Команда теперь выступает дублирующим составом в чемпионате высшей лиги.

При этом многие команды серьезно обновили составы и тренеров. Среди фаворитов до начала чемпионата выделяли такие клубы, как «Тюмень», «Норильский никель», «Газпром-Югра» и «Синара». Однако старт преподнес немало сюрпризов. Первое место в турнирной таблице после четырех стартовых игр заняло нижегородское «Торпедо». А вот некоторые фавориты забуксовали. В частности, екатеринбургская «Синара» потерпела два поражения.

Многих удивил дебютант – тульский клуб «ТЗМС». Заводская команда «Тульского завода механических систем» была основана в 2023 году. Еще три года назад «ТЗМС» была любительской командой рабочих завода. Но в первом же туре вчерашние любители дважды обыграли иркутский клуб «ИрАэро». Иркутян тоже трудно назвать завсегдатаями суперлиги, тем не менее, за их плечами уже два полноценных сезона. После двух туров на дно турнирной таблицы опустилась «Тюмень». Это, пожалуй, главная сенсация старта чемпионата. Тюменцы в прошлом сезоне выступали очень убедительно и всерьез боролись за чемпионство.

Сыктывкарская «Генерация» все четыре стартовых матча провела на домашней арене. В первой игре 29 августа по пенальти обыграли нижегородское «Торпедо». По регламенту, действующему с позапрошлого сезона, при ничейном счете назначается серия пенальти, где победитель получает два очка, а проигравший – одно. На следующий день клуб из Коми уступил в основное время со счетом 1:4. А 4 и 5 сентября в Сыктывкаре гостил новосибирский «Сибиряк». В первом матче гости были сильнее со счетом 2:1, во втором 3:1.

В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Новой генерации» Алексей Степанов сказал, что, создавая немало голевых моментов, команда «играет нормально». Но, к сожалению, с одной стороны, подводит реализация своих моментов, с другой – команда, допуская глупые ошибки, делает много подарков соперникам.

– Это сильно расстраивает. Что с этим делать? Будем думать и принимать какие-то решения. Просто игру отдали сами. Соперник воспользовался нашими ошибками, и мы проиграли матч, в котором по факту заслуживали победу, – констатирует Алексей Степанов.

На старте клуб из Коми испытывает проблемы не только с реализацией голевых моментов. Можно отметить и большое количество удалений, а это говорит о проблемах с дисциплиной. У клуба на старте были прекрасные возможности, ведь четыре матча проходили на домашней арене. Теперь команду ждет выезд в Тюмень, где местный клуб испытывает еще более серьезные проблемы. Легко ли будет взять очки у команды, находящейся в кризисе?

Матчи следующего тура чемпионата сыктывкарская «Новая генерация» проведет на выезде 11 и 12 сентября с командой «Тюмень». Чтобы не пропустить расписание матчей, результаты и новости, советуем следить за информацией на официальном сайте суперлиги – superliga.rfs.ru.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ярослава ПОПОВА