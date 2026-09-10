От викторины до гастроярмарки

В Сыктывкаре прошел главный грибной праздник России

Коми закрепила за собой статус грибной столицы России: в Кировском парке Сыктывкара развернулся семейный фестиваль дикоросов «Гриб», который одновременно стал ярким завершением проекта «КомиЛето – 2026». Мероприятие направлено на популяризацию гастрономического потенциала региона, традиций собирательства и использования дикоросов в северной кухне.

Фестиваль открылся 4 сентября, вечером в парке начался концерт с участием известных артистов. На сцене зажигали Алексей Берёза, MoroZka, Анна Тимнина, ALANA O, Алёна Лодыгина, Алексей Петров, Ксения Шабалина, команда «БОС Комьюнити», Артемий Барсуков, студия акробатики «Королева риска», Иван Беричевский, ансамбль эстрадного танца «Шоу-балет «Виктория» и группа барабанщиков «+2». Звездным гостев вечера стала группа «Турбомода».

Ну а по-настоящему грибам уделили внимание в субботу – им так или иначе были посвящены все тематические площадки. Знатоки тихой охоты могли проверить свои знания в викторине: участников приглашали на сцену, там они отвечали на вопросы ведущего. Например, он спрашивал, правда или нет, что некоторые грибы светятся в темноте, что ядовитые грибы обязательно имеют неприятный запах, а белый гриб получил свое название, потому что его мякоть не темнеет при разрезании. За правильные ответы начислялись баллы, а поскольку большинство ответов были верными, практически все участники получили призы – сертификаты на экскурсию по экотропе «В гостях у Вöрсы» в заказнике «Белый».

На станции «Экологическое просвещение» посетители могли познакомиться с биоразнообразием особо охраняемых природных территорий региона, принять участие в игре «Грибы: ядовитые – не ядовитые», пролистать «Красную книгу Республики Коми», а также скачать подготовленный центром по ООПТ РК

аудиогид по заказнику «Белый».

Много полезного узнали те, кого привлекла станция «Грибная академия». Ведущий пообещал продемонстрировать настоящий научный опыт, но перед этим проверил теоретическую подготовку участников. Дети и взрослые с азартом отвечали на заковыристые вопросы: правда ли что видимый гриб – лишь плодовое тело, а основная часть организма находится в субстрате; что корни деревьев напрямую влияют на размножение грибов. Всё это оказалось правдой.

Затем приступили к опытам: ведущий залил жидким азотом банан и предложил забить им гвоздь в деревянную дощечку. К удивлению собравшихся, замерзший фрукт успешно справился с ролью молотка. А с залитым жидким азотом шампиньоном дети и взрослые играли как с мячиком, пока гриб не выскользнул из рук. Он упал на асфальт и разлетелся на мелкие кусочки, как стекло.

Станция «Грибная симфония» разместилась в огромной палатке. Здесь звучала музыка, можно было сделать аппликацию из природных материалов, выпить ароматного чая, научиться изготавливать обвесы в русском стиле, 3D-ручки, губные гармошки и сувенирные парашюты.

На гастроярмарке шла бойкая торговля лесными деликатесами. Рестораны предлагали угоститься грибными бургерами и шашлыками, блинами и шаньгами с грибными начинками, шампиньонами на мангале и выпечкой с лесными ягодами.

Особый интерес у сыктывкарцев вызвало грибное варенье. Его привезли из Кирова основатели бренда «Грибы Да! Ягоды» супруги Максим и Анастасия Елизаровы. Варенье готовится из сладких грибов – лисичек, вешенок. Это отличная добавка к сырам, особенно мягким творожным, и к блинам.

Фестивальная территория не ограничилась парком: для желающих проводились бесплатные экскурсии по местам города, где грибная тема переплеталась с историей, архитектурой и гастрономическими традициями.

Первым мероприятием семейного фестиваля «Гриб» в Сыктывкаре стало пленарное заседание, прошедшее в Национальной библиотеке. Эксперты, исследователи и практики обсудили, как наши леса, богатые дикоросами, могут стать новой точкой притяжения для гостей региона.

Министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова напомнила, что грибы – это не только желанная добыча для любителей тихой охоты, но и сырье для производства уникальных продуктов, и даже бренд региона, поскольку Коми позиционируется как грибная столица России.

– Правительству Коми, министерству туризма важно найти свою нишу, определить, что мы можем дать туристу, для чего он к нам поедет, какие впечатления с собой увезет. Важно, как будут монетизироваться эти впечатления, – не скрывает практическую составляющую планов Мария Бадмацыренова.

За вкусом грибов, запахом леса и уникальным национальным колоритом в наш регион поедут туристы из центральных регионов России – для них надо только создать привлекательную «обертку» тех качественных продуктов, которые предлагает республика. Вместе с ростом количества гостей, готовых платить деньги за сервис и уникальный турпродукт, будет развиваться туриндустрия региона: отели, рестораны, производство сувениров, экскурсионная деятельность.

Идея «Коми – грибная столица России» возникла на основе научных данных. Директор ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, доктор биологических наук Светлана Дёгтева сообщила, что уже двадцать лет в Коми научном центре работает группа специалистов, которые целенаправленно занимаются изучением грибов. Всего в России список съедобных грибов насчитывает около 40 видов. Большая их часть встречается в лесах Коми. По словам Светланы Дёгтевой, мы можем гордиться тем, что в Коми сохранились крупнейшие в Европе массивы нетронутых лесов.

– Продуктивность грибов в наших лесных угодьях в два-три раза выше, чем в тех лесах, которые сохранились в центральной России и расположены на Северо-Западе. Наиболее продуктивны в отношении грибной биоты ельники, они занимают в нашем лесном фонде первое место, их больше всего. На втором месте – сосновые леса, а затем – лиственные, – поделилась информацией Светлана Дёгтева.

Мария Бадмацыренова представила карту грибных мест Сыктывкара и Сыктывдинского района, отметив, что работа будет вестись дальше – для составления карты грибных мест всей республики.

Куратор культурных проектов и экскурсовод Дмитрий Махов рассказал об истории создания одной из самых популярных достопримечательностей Сыктывкара – Грибного переулка, который в этом году отметил пятнадцатилетие. Уникальный объект может стать одной из главных точек притяжения для туристов.

Начальник отдела молодежной политики администрации Сыктывдинского района Константин Басков поделился опытом организации молодежного чемпионата по сбору грибов «Тэрыб Тшак» («Быстрый гриб»). За два часа участники собрали 170 килограммов грибов.

Мария Бадмацыренова подчеркнула, что этот фестиваль уже можно вставить в событийный календарь «КомиЛета» следующего года, и предложила сделать мероприятие всероссийским. Константин Басков эту идею поддержал.

Участникам пленарного заседания также предложили оценить недавно созданный Кодекс грибной столицы России.

Галина ВЛАДИС

Фото Ивана МЫСОВА