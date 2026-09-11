В Минздраве сообщили о сокращении потребления алкоголя в России

За 10 лет россияне стали пить меньше на 24%, отметил специалист ЦНИИОИЗ Министерства здравоохранения Виктор Зыков.

Россияне за последние 10 лет стали пить меньше на 24% — в среднем потребление алкоголя составило 8,06 л чистого этилового спирта на человека против 10,6 л в 2016 году. Об этом ТАСС рассказал начальник управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков.

11 сентября в России отмечается День трезвости. Праздник был учрежден в 1911 году по инициативе Русской православной церкви.

«В среднем по России в 2025 году потребление составило 8,06 л чистого этилового спирта на человека, что на 24% ниже уровня десятилетней давности — в 2016 году этот показатель достигал 10,6 л», — сказал он.

По словам Зыкова, такой тенденции удалось добиться благодаря реализации государством комплекса эффективных антиалкогольных мер. Это в том числе меры по созданию среды, снижающей доступность алкоголя для населения (ограничения по месту, условиям и времени розничной продажи, увеличение акцизов на алкогольную продукцию и т. д.), ограничения рекламы алкогольной продукции, информирование населения о вреде потребления алкоголя, доступность медицинской помощи и борьба с нелегальной торговлей.

Фото: Сергей Булкин/ ТАСС