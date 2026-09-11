Важный проект для жителей Печоры

Автор: Республика 11.09.2026

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми Эдуард Слабиков провел рабочее совещание по ремонту Дворца спорта им. Кулакова в Печоре.

В совещании приняли участие руководство Министерства физической культуры и спорта Коми, представители профильных ведомств, а также руководство администрации МР «Печора».

Эдуард Слабиков в беседе с главой района Олегом Шутовым подчеркнул, что допускать перенос ремонта на следующий год нельзя:

– Это важный проект для жителей города, и, что не менее важно, реализуемый при федеральной поддержке. Команда Республики Коми совместно с профильными ведомствами и администрацией муниципалитета будет сопровождать объект до полного ввода в эксплуатацию.

Особое внимание Эдуард Слабиков уделил ремонту кровли. Учитывая, что надвигаются октябрьские холода, он поручил нарастить темпы работ.

Глава МР «Печора» и подрядчик пообещали оперативно решить поставленные задачи. Заместитель Председателя Правительства отметил, что будет держать связь с главой района, чтобы проконтролировать динамику работ.

Напомним, ремонт реализуется в четыре этапа: ремонт кровли над помещениями со спортивным залом; ремонт фасадов части здания с помещениями спортзала;  ремонт фасадов части здания с помещениями бассейна; ремонт кровли над помещениями бассейна.

Сейчас общая готовность объекта составляет 44%, задействованы 5 рабочих и инженерно‑технический специалист. Завершение работ ожидается в конце 2026 года.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru

 

 

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