В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на обучение матерей в автошколах

Депутат Госдумы Игорь Антропенко отметил, что именно женщины чаще всего возят ребенка на занятия и кружки.

Женщины с детьми и отцы-одиночки должны иметь возможность оплатить обучение в автошколе за счет средств материнского (семейного) капитала. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Он подчеркнул, что вопросы логистики между разными кружками и секциями, в которые ходит ребенок, в большинстве своем ложатся на плечи матерей.

«Поэтому хочу предложить расширить возможности использования материнского капитала и разрешить тратить его на учебу в автошколе для женщин с детьми или отцов-одиночек», — сказал Антропенко. Он в целом отметил, что возможности использования средств маткапитала постоянно расширяются. В том числе, родители как раз могут потратить эти деньги на детский садик, кружки и секции и на другие расходы, связанные с образованием, подчеркнул депутат.

Ранее Антропенко также предлагал сделать обучение в автошколах полностью бесплатным для многодетных матерей.

Программа материнского (семейного) капитала действует в России с 2007 года, изначально он полагался при рождении второго или последующего ребенка, с 2020 года меру поддержки расширили уже на рождение первенца. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.

Средства материнского капитала можно направить на покупку жилья, погашение ипотеки, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Фото: Эрик Романенко/ ТАСС