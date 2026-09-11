В Коми планируется расширить направления расходования средств регионального семейного капитала

Инициативу обсудили на круглом столе «Республика Коми: Территория возможностей для семьи детства. Эффективность мер поддержки и точки роста». Встречу на площадке Штаба общественной поддержки проекта «Команда Республики Коми» провела сенатор Екатерина Грибкова.

Собравшиеся – руководство министерств, отделения Социального фонда по РК, депутаты, общественники, специалисты администраций муниципальных образований, кредитных организаций, молодые семьи – рассмотрели действующие на федеральном и региональном уровне меры поддержки семей, а также ответили на вопросы жителей республики, которые были заданы по ВКС.

В начале заседания Екатерина Грибкова напомнила о демографической составляющей нацпроекта «Семья» и различных мерах поддержки семей, направленной на рост суммарного коэффициента рождаемости.

По словам министра труда и социальной защиты региона Татьяны Майковой, действующие меры поддержки приносят свои результаты. В частности, в Коми доля первенцев в общем числе рождений увеличилась до 37 %. «Мы очень сильно приросли в сравнении с прошлым годом», – отметила министр. Сегодня в республике 12 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 41 тысячи детей. За последние пять лет число многодетных семей увеличилась на 1,5 тысячи.

Согласно последним исследованиям, на решение семьи о рождении ребенка, в первую очередь, влияет наличие своего жилья. Это подтверждают и встречи с населением республики – на них часто поднимаются вопросы о необходимости расширения возможностей для обеспечения жильем молодых семей и семей с детьми.

Как отметила председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по социальной политике Анастасия Михайлова, в июле в Ижемском районе во время встречи с семьями поступило предложение включить в перечень направлений, на которые можно потратить средства регионального семейного капитала, водоснабжение и обустройство системы канализации (септик или станция биологической очистки). По словам депутата, особенно эта мера важна и необходима для молодых семей, которые живут в сельских районах или собираются туда переезжать. «Сами жители подсказывают, как можно совершенствовать законодательство и помочь семьям. Вместе с зампредседателя Госсовета, Героем России Станиславом Кочевым сразу включились в проработку этой инициативы. В ближайшее время обсудим ее с экспертами», – отметила Анастасия Михайлова.

Инициатива была поддержана участниками круглого стола.

«Мы постоянно, в прямом диалоге с гражданами, расширяем перечень целей, на которые можно направить средства регионального семейного капитала. И, безусловно, один из самых частых запросов – решение жилищного вопроса. Особенно это актуально для сельских районов, где большинство семей живут в собственных домах. Кто-то только планирует построить такое пространство для своей семьи, для своих детей, а кто-то уже живет, но хочет сделать его по-настоящему удобным. И здесь комфорт определяется не только площадью, а, в первую очередь, инженерным состоянием жилища. Речь идет о базовых, но критически важных вещах – чистой воде и современной канализации, – отметил по итогам круглого стола Станислав Кочев. – Именно поэтому на круглом столе мы подняли тему, которая напрямую влияет на качество жизни семей с детьми. При этом наша цель – не ограничиваться только региональным уровнем. Мы видим, что потребность в этом есть по всей стране, поэтому считаем необходимым инициировать обсуждение аналогичной нормы и на федеральном уровне. Это логичное продолжение нашей работы. Хочу подчеркнуть: наша инициатива – это не просто расширение перечня, а адресный, практический шаг, направленный на реальное улучшение быта семей, на создание в доме условий, в которых детям будет комфортно расти и развиваться».

Фото штаба общественной поддержки «Команда Республики Коми»