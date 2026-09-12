Если понял, что заблудился

С начала года сотрудники сыктывкарского аварийно-спасательного отряда более 90 раз выезжали в лес для спасения травмированных охотников и потерявшихся грибников.

В окрестностях Сыктывкара и в Сыктывдинском районе найдены 40 заблудившихся. Но, к сожалению, найти заплутавшего человека удается не всегда. Поэтому, чтобы ваш поход в лес не был омрачен непредвиденными ситуациями, необходимо соблюдать простые, но важные правила. Какие именно – рассказали спасатели на прямой линии в Общественной приемной Главы Коми по Сыктывкару.

– Заблудиться может каждый. Главная причина – самонадеянность и убежденность человека, что с ним-то точно ничего плохого произойти не может. Люди уверены, что не потеряются, ведь они были здесь сто раз и знают эту местность как свои пять пальцев. Но лес не прощает излишней самоуверенности, – отмечает спасатель 2-го класса сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГАУ РК «Профессиональная спасательная служба» Максим Белявцев.

Специалист подчеркивает: правильная подготовка к походу в лес – залог безопасности. В первую очередь необходимо предупредить родных и близких, куда вы отправляетесь, во сколько и где будете заходить в лес, в какое время планируете вернуться, с кем едете, какая на вас будет одежда. Важно предварительно изучить карту местности, отметить для себя ориентиры – речку, высоковольтную линию электропередач.

С собой нужно взять не только корзинку и перочинный нож, а достаточно большой список снаряжения.

Активистка поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Республики Коми Анна Мишарина призвала не пренебрегать советами по экипировке:

– Собираться в лес нужно правильно. Нельзя относиться к этому легкомысленно. Одежда должна быть максимально яркой, не сливаться с природной средой, чтобы вас было видно издалека. Если у вас нет ярких вещей, приобретите светоотражающий жилет и наденьте его поверх одежды. Он стоит недорого. 30 июня пожилого мужчину в Сысольском районе поисковики нашли именно благодаря светоотражающему элементу на одежде.

Длинные рукава и длинные штанины нужны, чтобы уберечь кожу от укусов насекомых и сохранить тепло. Первая причина, по которой погибают взрослые, заблудившиеся в лесу, – переохлаждение.

С собой необходимо взять полностью заряженный телефон, пауэрбанк, жизненно необходимые лекарства, питьевую воду, калорийный сытный перекус (шоколадный батончик, орехи), спички, чтобы при необходимости развести костер, фонарик, свисток, компас, термоодеяло, которое поможет сберечь тепло и не промокнуть.

Что делать, если вы все-таки потерялись?

Прежде всего, остановиться и перестать паниковать. Если изучили карту местности, определите примерно тот район, где находитесь, и постарайтесь выйти к ближайшему ориентиру: на дорогу, к реке. Если не получается – звоните на номер 112. Дозвонившись, сообщите, где заходили в лес, где оставили машину, какие объекты (болото, реку) видели в лесу. Спасатели по карте определят район поиска. Задачу очень облегчит, если будете постоянно находиться на связи.

– Если мы понимаем, что человек находится близко от какого-то ориентира, например, дороги, стараемся по телефону вывести его к этому ориентиру, после чего заблудившийся выбирается из леса самостоятельно. Если же он не может двигаться или забрел в глубокую чащу, спасательная группа оперативно выдвигается на поиски, – поясняет Максим Белявцев.

Галина ВЛАДИС

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ