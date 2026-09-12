Подвиг оживет в Сыктывкаре

В Коми реконструируют героическую историю Николая Оплеснина

В столице Коми полным ходом идет подготовка к одному из самых зрелищных патриотических событий года. Уже 13 сентября городской пляж Сыктывкара превратится в место «боевых действий»: здесь воссоздадут подвиг Героя Советского Союза Николая Оплеснина. Организаторы обещают, что мероприятие станет не просто театрализованным представлением, а настоящим «мостом» между поколениями.

Масштаб всероссийского уровня

О старте амбициозного проекта было объявлено на площадке штаба общественной поддержки «Команда Респуб-лики Коми».

Директор молодежного центра Сыктывкара, идейный вдохновитель проекта Таисия Рочева раскрыла детали предстоящего действа. По ее словам, событие выходит далеко за муниципальные рамки.

– В субботу и воскресенье в Сыктывкар съедутся гости со всей Российской Федерации – 150 реконструкторов. Организаторов, волонтеров и артистов тоже в общей сумме около 150 человек, – отмечает спикер.

Для сыктывкарцев и гостей города подготовлена насыщенная программа. Основное действие развернется 13 сентября в 13:00. До и после реконструкции зрителей ждут концертные номера и работа интерактивных площадок, где можно будет познакомиться с бытом и вооружением времен Великой Отечественной войны. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция в пабликах «Официальный Сыктывкар» и «Молодежный центр города Сыктывкара».

Впрочем, тем, кто планирует приехать лично, стоит позаботиться о логистике заранее. Организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом и предупреждают, что парковка будет затруднена. Приятным бонусом станет забота об экологии: сразу после завершения фестиваля на пляже пройдет игра, участники которой займутся уборкой территории.

Погружение в эпоху

Организаторы обещают зрителям полное эмоциональное погружение. Начальник отдела МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» Мария Ярукова рассказала, что концертная программа выстроена драматургически и разделена на ключевые блоки.

– С самого начала пролог, который отправит зрителей и участников в 1941 год. Это трагедия, лирика, надежда. Далее главное событие – переправа и сама реконструкция. И заканчиваем всю реконструкцию победными песнями, возвращением героев на Родину, – пояснила Мария Ярукова.

На сцене выступят студенты колледжа искусств, артисты Коми республиканской филармонии и воспитанники музыкальной школы «Твоя сцена». Сцена будет задекорирована маскировочными сетями, а звук покроет всю территорию пляжа.

Отдельного внимания заслуживает техническая часть. Зрителям продемонстрируют технику времен ВОВ, часть которой прибудет из Кирова, а легендарная «Катюша», как выяснилось, является местной достопримечательностью. Гости смогут посетить полевой госпиталь, узел связи, выставку поискового движения и даже полевую парикмахерскую.

О структуре самого боя рассказал начальник отдела молодежного центра Марк Санин. Реконструкция будет состоять из нескольких актов. После завершения основного действия произойдет общее построение, минута молчания и зажжение свечей под знаменитую песню «Журавли».

– После леерные ограждения перенесут на зону береговой линии, и для зрителей будет доступна территория декораций – можно будет зайти, пообщаться с реконструкторами, самим окунуться в эти события, – добавил Марк Санин.

Память как семейная ценность

Директор национальной библиотеки Республики Коми, руководитель реготделения Российского военно-исторического общества Гульнара Идрисова подчеркнула важность подобных инициатив для воспитания молодежи.

– Мы должны сделать всё, чтобы наши дети гордились тем, что они наследники, внуки и правнуки победителей. Чтобы знали и помнили героев своей страны. Сохранение исторической памяти должно начинаться именно с семьи, именно с героев своей земли, – заявила Гульнара Идрисова.

Воплотить образ героя в реальности предстоит руководителю поискового отряда «Луч» Александру Панову. Он признался, что испытывает особое волнение, ассоциируя себя с личностью Николая Оплеснина.

Особую ценность предстоящему событию придает участие семьи героя. Правнук Николая Оплеснина, Фёдор Помысов, не скрывает эмоций от масштабов подготовки:

– Я знаю, что это будет грандиозное событие. Молодежный центр привлек огромное количество людей, которые неравнодушны к истории нашего Отечества. Особо ценно то, что инициатива пошла от молодых поколений, от наследников Героев-победителей. Я считаю, это огромный вклад в сохранение нашего исторического наследия.

Сыктывкарцев ждут на набережной 13 сентября, чтобы вместе пережить историю мужества и отдать дань уважения подвигу настоящего Героя.

Купава ВОЛКОВА

Фото автора

Подвиг Николая Васильевича Оплеснина связан с событиями осени 1941 года.

Дивизия, где служил наш земляк, попала в окружение. Чтобы наладить связь с основными силами Красной Армии и организовать прорыв, ему поручили доставить план совместных действий. С 20 по 29 сентября 1941 года Николай Оплеснин трижды под вражеским огнем переплывал холодную реку Волхов и пробирался через боевые порядки противника.

Благодаря этому удалось согласовать действия войск – дивизия вырвалась из кольца окружения и соединилась с основными силами. За проявленную отвагу 27 декабря 1941 года Николаю Оплеснину присвоили звание Героя Советского Союза.