Золотой запас республики

В Сыктывкаре обсудили будущее фестиваля «1000 счастливых семей»

В столице Коми подвели итоги масштабного проекта, объединившего сотни горожан. Организаторы решили не останавливаться на достигнутом и превратить разовое мероприятие в постоянно развивающуюся традицию, прислушиваясь к идеям самих участников.

На минувшей неделе в Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» прошел круглый стол, посвященный будущему фестиваля «1000 счастливых семей Сыктывкара». Встреча собрала тех, кто стоял у истоков праздника, и тех, кто создавал его атмосферу, – представителей активных семей столицы.

Главный итог прошедшей встречи: фестивалю быть, но в обновленном формате. Родители, посетившие круглый стол, внесли ряд конкретных предложений, которые организаторы пообещали взять в проработку.

Напомним, сам фестиваль стал яркой точкой празднования 105-летия Республики Коми. 23 августа Стефановская площадь превратилась в территорию семейного счастья: пары с детьми и целые династии прошли торжественным шествием, участвовали в мастер-классах и спортивных активностях. Проект вырос из информационной рубрики, запущенной мэром Сыктывкара Максимом Мартышиным в марте 2026 года, в полноценный городской праздник.

Одной из главных точек роста названо спортивное направление. Площадка ГТО пользовалась ажиотажным спросом, поэтому семьи предлагают вывести физкультурный блок на новый уровень. Среди идей – проведение соревнований по аналогии с массовой «Лыжней России», где на старт могли бы выйти даже самые юные члены семей.

Также прозвучал запрос на увеличение тайминга мероприятия. Многие гости признались, что банально не успели обойти все тематические зоны из-за большого количества интересных локаций. Организаторам предложено пересмотреть формат шествия, сделав его более удобным для участников с колясками и маленькими детьми.

Отдельной строкой выделена идея обмена семейными традициями. Директор Дворца творчества детей и учащейся молодежи Татьяна Астарханова предложила уже в преддверии 250-летия Сыктывкара (в 2030 году) сделать акцент на уникальности каждой ячейки общества.

– Познакомим семьи друг с другом, с их традициями – это будет просто здорово. Родители, которых представили на фестивале, – это золотой запас республики. Они не просто тихо живут, они активные и интересные, – подчеркнула Татьяна Астарханова.

Эффективность интерактивных форматов подтвердила Полина Перфильева, выступившая одновременно и участницей, и организатором мастер-классов. По ее наблюдениям, наибольший отклик у взрослых вызвали игры на внимание и узнавание друг друга.

– Оказалось, что некоторые супруги не знают любимый цвет или даже цвет глаз своей второй половинки. Люди не хотели уходить с площадки. Это доказывает, что такой формат семейного досуга сегодня крайне востребован, – поделилась наблюдениями активистка.

Пока команда работает над концепцией следующего большого праздника, жизнь семейного сообщества в Сыктывкаре продолжается. Уже 12 сентября горожан ждут на «Кроссе нации», в рамках которого состоится специальный семейный забег. Стартовые площадки будут организованы в разных частях города: на лыжной базе «Йиркап», в Эжве, поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка.

Кроме того, каждую субботу в Молодежном центре проходят встречи клуба молодых семей (до 35 лет). Это отличная возможность совместить приятное с полезным: пока дети заняты играми и мастер-классами, родители могут посетить семинары и беседы.

Катерина ЯСИНА

Фото Общественной приемной Главы Республики Коми

Штаб общественной поддержки «Команда Республики Коми» на базе Общественной приемной Главы РК инициировал глава региона Ростислав Гольдштейн. Главная задача – повышение эффективности взаимодействия власти и населения, обсуждение и решение актуальных вопросов жителей.