Конструктивный диалог

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн провел рабочую встречу с генеральным директором компании «РУСВЬЕТПЕТРО» Сергеем Бышовым

Стороны определили ключевые направления взаимодействия на ближайшие годы, обсудили текущую деятельность компании и возможные перспективы сотрудничества.

– Наша задача – чтобы работа крупных компаний на территории Коми приносила реальную пользу жителям: создавала рабочие места, развивала инфраструктуру, обеспечивала экологическую безопасность. Мы готовы к конструктивному диалогу и совместной реализации проектов, которые будут нацелены на долгосрочное развитие республики, – подчеркивает Ростислав Гольдштейн.

Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО» ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В ее производственный контур входят пятнадцать месторождений преимущественно на территории НАО, при этом трубопроводная инфраструктура расположена на территории Коми.

В ходе встречи были обозначены ключевые направления совместной работы: развитие Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и наращивание производственного потенциала региона; обеспечение своевременных налоговых отчислений и реализация инвестиционных проектов на территории Республики Коми в 2026–2030 годах.

Правительство Коми готово сопровождать инвестиционные проекты компании по принципу «одного окна», оказывать информационно-консультационную поддержку и содействовать партнерству с образовательными организациями региона для подготовки кадров по востребованным специальностям.

Важным элементом сотрудничества стороны считают реализацию социально значимых проектов. Компания рассматривает возможность сохранения и создания рабочих мест, обеспечения безопасных условий труда, а также привлечения подрядных организаций, действующих на территории Коми.

Достигнутые договоренности направлены на реализацию Стратегии социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года – повышение благосостояния жителей, рост производственного потенциала и сохранение социальной стабильности.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru