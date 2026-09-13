«Почтенный» рацион

Врач-гериатр раскрыла секреты питания для пожилых людей

Людям в серебряном возрасте необходимо питаться дробно, тщательно пережевывать пищу, следить за водно-солевым балансом в организме и получать достаточно витаминов. Среди «тихих убийц» – остеопороз. По статистике, всё больше пожилых людей сталкиваются именно с костными проблемами. О том, что есть и пить, чтобы избежать этой и других проблем, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Республики Коми Наталья Дубова.

Вода – основа жизни, и ее значение для организма человека невозможно переоценить. В среднем тело взрослого человека на 55-65% состоит из воды, но этот показатель варьируется в зависимости от возраста, состава тела и других факторов. На голодный желудок пожилым людям Наталья Дубова крайне не рекомендует пить соки. Может возникнуть раздражение желудка. Лучше выпить некрепкий чай или отвар шиповника. Если есть заболевания урологического плана, то к восстановлению водно-солевого баланса в организме надо отнестись максимально ответственно. Лучше проконсультироваться со специалистом по поводу необходимого поступления в организм воды в пропорциях с другими напитками.

– В возрасте люди иногда плохо чувствуют жажду. Могут не пить вообще. Но пить надо. Также важно строго контролировать поступление сахара и соли. Соль ограничить до пяти граммов в сутки, сахар – до 35, – советует Наталья Дубова.

Часто у пожилых возникает такое явление как саркопения. Это состояние, при котором резко угасает объем мышц и их функциональные возможности. Можно заметить у таких людей дряблую свисающую кожу на руках. Мышцы теряют объем. Для коррекции этого состояния важно соблюдать правильный режим питания: белки, жиры и углеводы должны поступать в организм в правильных пропорциях. Если говорить о белках, то их рекомендуется употреблять до полутора граммов на килограмм веса тела в сутки.

Важно отдавать предпочтение белкам рыбы и молочных продуктов, а при выборе мяса – нежирным сортам. Например, телятине, курятине, конине и индейке.

С возрастом желудочно-кишечный тракт начинает снижать выработку ферментов. Поэтому надо есть небольшими порциями, но чаще.

Из углеводов не показаны варенья и конфеты, лучше получать глюкозу из фруктов. Можно в микроволновке приготовить яблоко. Оно станет мягче и лучше усвоится. Фруктов и овощей – 500-600 граммов в день. Соленое и острое – под запретом, поскольку такие продукты могут вызвать раздражение поджелудочной железы.

В кашах много магния, который хорошо влияет на нервную систему. Особенно полезна гречневая каша: в ста граммах – почти суточная доза магния.

– Бульоны не очень приветствуются, так как концентрация кислот у пожилых людей низкая, а бульон раздражает кишечник. Прием пищи можно разбить на пять раз. Например, утром поели кашу с яйцом, потом в 11 часов что-то поели, в обед и в полдник, допустим, какие-нибудь фрукты, а вечером – рыбу, – объясняет науку «почтенного питания» специалист.

Остеопорозом по статистике страдает всё больше пожилых людей. Для выявления и своевременного купирования костных проблем нужно обратиться к специалисту, он может назначить прием витамина Д. Не менее важно увеличить поступление кальция в организм. Для этого нужно ежедневно употреблять, например, творог и не менее 35 граммов твердого сыра.

Важно знать и уровень сахара. После пандемии ковида проблема диабета обострилась. Тут необходимо вовремя «поймать» начало заболевания. А для этого достаточно просто регулярно проходить диспансеризацию. Современная медицина обладает полным арсеналом для выявления и купирования этой страшной болезни на ранних стадиях. Как минимум, человек получит базовую терапию и сможет избежать ухудшения своего состояния.

Специалист подчеркивает: при любых жалобах необходимо обращаться к профильным специалистам, а не заниматься самолечением.

Ярослав СЕВРУК

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ