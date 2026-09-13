Под небесной защитой

В Сыктывкаре открылась передвижная выставка Российского военно-исторического общества

Экспозиция «Небесная защита русского воинства» посвящена иконам Божией Матери, способствовавшим победам русского воинства на полях сражений. Она расположена на площадке перед Национальной библиотекой Республики Коми.

На шестнадцати плакатах представлены наиболее известные иконы Божией Матери, перед которыми веками молились защитники Отечества. Выставка знакомит с историей обретения икон, их иконографическим типом и местонахождением, а также со свидетельствами заступничества в ходе решающих военных сражений. Святые образы напоминают о неразрывной связи поколений, о том, что вера и любовь к Родине всегда были и остаются надежной броней русского воина.

Открывая выставку, митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп рассказал о фактах небесного заступничества Богородицы, приведя яркие примеры из истории страны. Архипастырь напомнил, что в самые трудные моменты нашей истории – от набегов монголо-татар до нашествия Наполеона и Великой Отечественной войны – наши земляки с верой обращались к Богородице, и она являла помощь и защиту. Он также подчеркнул, что выставка наглядно демонстрирует то, что вера и любовь к Родине всегда были и остаются надежной духовной опорой русского воина, а сила России неизменно крепнет в единстве народа перед лицом любых испытаний.

– Сейчас с молитвами к Пресвятой Богородице обращаются бойцы – участники специальной военной операции и их родные, – говорит митрополит. – В вере и молитве воины черпают силы для защиты Отечества.

Выставочные стенды, изготовленные специально для Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Коми, знакомят посетителей с наиболее известными образами Божией Матери, к которым русские воины обращались в разные столетия.

Владимирская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых на Руси. С ней связывают спасение Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Перед Казанской иконой Божией Матери молились ополченцы Минина и Пожарского в 1612 году. Смоленская икона Божией Матери считается защитницей западных рубежей. Предание приписывает ей помощь в избавлении Смоленска от нашествия войск хана Батыя в 1239-м.

А вот Порт-Артурскую икону Божией Матери знают немногие. Ее история началась 11 декабря 1903 года – за два месяца до начала русско-японской войны. В пещеры Киево-Печерской лавры пришел старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт-Артуре, и во сне ему явилась Богородица. Она предупредила о грядущей тяжелой войне и приказала написать икону по этому видению, а затем отправить ее в Порт-Артурскую церковь. Матрос рассказал о видении богомольцам лавры, и иконописец Павел Штронда создал образ. В начале августа 1904 года икону доставили во Владивосток и временно поместили в местный кафедральный собор – Порт-Артур к тому времени был осажден. С образа сделали несколько копий, но переправить их в крепость не удалось. После русско-японской войны икона находилась в Успенском кафедральном соборе Владивостока, который в 1938-м взорвали. Икона пропала. В 1998 году паломники из Владивостока увидели икону в антикварном магазине в Иерусалиме. Икону выкупили, и 6 мая 1998 года она вернулась во Владивосток, где и хранится в Покровском кафедральном соборе. Верующие почитают эту икону как покровительницу русского православного воинства (особенно моряков и пограничников) и как заступницу дальневосточных рубежей России.

Выставку уже показывали в Москве, Коломне и Белгороде. В Сыктывкаре экспозиция под открытым небом будет доступна всем желающим до 27 сентября, после чего начнет свое путешествие по муниципальным образованиям республики.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора