Чип для Барсика

Ветеринары объяснили, зачем ставить на учет домашних питомцев

В Республике Коми действует постановление, о котором большинство владельцев хвостатых, судя по всему, даже не подозревает. Речь идет об обязательной регистрации и маркировке домашних животных. Казалось бы, зачем чипировать кота, который дальше подоконника и переноски для поездки к ветеринару ничего не видел? Однако в региональной Службе ветеринарии уверены: аргумент «он у меня не выходит на улицу» – не просто слабый, а опасный. Давайте разбираться, почему ленивый домашний кот вдруг стал объектом пристального внимания государства и чем грозит владельцу нежелание ставить питомца на учет.

Развенчиваем мифы

Самый частый вопрос, который задают ветеринарам жители городов, звучит так: если кот никогда не покидает квартиру, зачем его регистрировать? Руководитель Службы ветеринарии региона Андрей Белых отвечает на это с позиции эпидемиологии. По его словам, инфекцию можно принести в дом буквально на подошве обуви или на рукаве куртки. Вирусы и бактерии не спрашивают у питомца, гуляет он или нет.

Но дело не только в этом. Причина гораздо прагматичнее – это деньги и планирование. Ветеринарная служба работает по планам противоэпизоотических мероприятий, и вакцины региону выделяются из федерального бюджета строго по количеству учтенных животных.

– Если у нас зарегистрировано 250 кошек по району, мы заказываем 250 доз. Если вы не регистрируете кота, мы не можем посчитать его в общую массу, поэтому не можем спланировать профилактику, – поясняет Андрей Белых.

То есть, избегая учета, владелец фактически лишает своего любимца потенциальной защиты от бешенства или иных инфекций в случае вспышки.

Паспорт для любимого хвостика

Многие боятся, что процедура регистрации – это бюрократический ад или болезненная экзекуция для животного. В ведомстве спешат успокоить: всё не так страшно. Для постановки на учет потребуется лишь паспорт владельца и ветеринарный паспорт (если он есть).

Сама маркировка проводится в государственных ветстанциях. Владельцу предлагают на выбор способы идентификации. Для кошек и собак оптимальным вариантом считается чип – крошечная капсула. Вживляется она специальным аппликатором в область холки.

– Процедура практически безболезненная, легко переносится и занимает не более 20 минут с заполнением всех документов, – говорит Андрей Белых. Стоимость вопроса – от 500 рублей по региону.

Какую практическую пользу чипирование питомца даст владельцу? Представьте, что ваш кот выскользнул в подъезд. Обычное дело. Без опознавательных знаков его может подобрать кто угодно, а потом доказать, что животное ваше, будет крайне сложно. С чипом всё просто: нашедший относит кота в ближайшую госветклинику, там сканируют номер, находят вас в региональной базе и связываются.

Этический аспект

Пожалуй, самый острый момент в новом порядке учета касается безответственных владельцев. В ветеринарной службе не скрывают: система учета – это еще и мощный сдерживающий фактор для тех, кто относится к животным как к игрушке.

Безнравственная схема проста: взяли котенка, поиграли, он вырос, начались проблемы или просто надоел – выкинули на улицу. Раньше это было анонимно. Теперь, если животное будет найдено и просканировано, по идентификационному номеру можно вычислить бывшего хозяина. Это повышает моральную ответственность.

– Против учета выступают, как правило, недобросовестные владельцы, – подчеркивает Андрей Белых. – Они не хотят доказательной базы, что это их животное.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, отсутствие регистрации у питомца может стать отягчающим обстоятельством, если владелец совершит административное правонарушение, связанное с обращением с животными (например, при нарушении правил выгула или жестоком обращении).

Чтобы стимулировать владельцев, региональное Управление ветеринарии запустило систему бонусов. Сейчас там проводится акция по кастрации и стерилизации. И здесь есть прямая выгода: владельцам зарегистрированных животных предоставляется скидка 30% от цены операции, а хозяевам, которые не зарегистрировали питомцев, – только 15%.

Адреса и контакты государственных учреждений ветеринарии можно найти на официальных сайтах муниципалитетов или в Управлении ветеринарии Рес-публики Коми (головной офис: Сыктывкар, ул. Колхозная, 45).

Купава ВОЛКОВА

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Согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 21 декабря 2023 года № 608 «О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, на территории Республики Коми», владельцы собак и кошек обязаны поставить своих питомцев на учет с трехмесячного возраста или в течение 10 дней после приобретения.