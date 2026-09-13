Чип для Барсика

Автор: Республика 13.09.2026

Ветеринары объяснили, зачем ставить на учет домашних питомцев

В Республике Коми действует постановление, о котором большинство владельцев хвостатых, судя по всему, даже не подозревает. Речь идет об обязательной регистрации и маркировке домашних животных. Казалось бы, зачем чипировать кота, который дальше подоконника и переноски для поездки к ветеринару ничего не видел? Однако в региональной Службе ветеринарии уверены: аргумент «он у меня не выходит на улицу» – не просто слабый, а опасный. Давайте разбираться, почему ленивый домашний кот вдруг стал объектом пристального внимания государства и чем грозит владельцу нежелание ставить питомца на учет.

Развенчиваем мифы

Самый частый вопрос, который задают ветеринарам жители городов, звучит так: если кот никогда не покидает квартиру, зачем его регистрировать? Руководитель Службы ветеринарии региона Андрей Белых отвечает на это с позиции эпидемиологии. По его словам, инфекцию можно принести в дом буквально на подошве обуви или на рукаве куртки. Вирусы и бактерии не спрашивают у питомца, гуляет он или нет.

Но дело не только в этом. Причина гораздо прагматичнее – это деньги и планирование. Ветеринарная служба работает по планам противоэпизоотических мероприятий, и вакцины региону выделяются из федерального бюджета строго по количеству учтенных животных.

– Если у нас зарегистрировано 250 кошек по району, мы заказываем 250 доз. Если вы не регистрируете кота, мы не можем посчитать его в общую массу, поэтому не можем спланировать профилактику, – поясняет Андрей Белых.

То есть, избегая учета, владелец фактически лишает своего любимца потенциальной защиты от бешенства или иных инфекций в случае вспышки.

Паспорт для любимого хвостика

Многие боятся, что процедура регистрации – это бюрократический ад или болезненная экзекуция для животного. В ведомстве спешат успокоить: всё не так страшно. Для постановки на учет потребуется лишь паспорт владельца и ветеринарный паспорт (если он есть).

Сама маркировка проводится в государственных ветстанциях. Владельцу предлагают на выбор способы идентификации. Для кошек и собак оптимальным вариантом считается чип – крошечная капсула. Вживляется она специальным аппликатором в область холки.

– Процедура практически безболезненная, легко переносится и занимает не более 20 минут с заполнением всех документов, – говорит Андрей Белых. Стоимость вопроса – от 500 рублей по региону.

Какую практическую пользу чипирование питомца даст владельцу? Представьте, что ваш кот выскользнул в подъезд. Обычное дело. Без опознавательных знаков его может подобрать кто угодно, а потом доказать, что животное ваше, будет крайне сложно. С чипом всё просто: нашедший относит кота в ближайшую госветклинику, там сканируют номер, находят вас в региональной базе и связываются.

Этический аспект

Пожалуй, самый острый момент в новом порядке учета касается безответственных владельцев. В ветеринарной службе не скрывают: система учета – это еще и мощный сдерживающий фактор для тех, кто относится к животным как к игрушке.

Безнравственная схема проста: взяли котенка, поиграли, он вырос, начались проблемы или просто надоел – выкинули на улицу. Раньше это было анонимно. Теперь, если животное будет найдено и просканировано, по идентификационному номеру можно вычислить бывшего хозяина. Это повышает моральную ответственность.

– Против учета выступают, как правило, недобросовестные владельцы, – подчеркивает Андрей Белых. – Они не хотят доказательной базы, что это их животное.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, отсутствие регистрации у питомца может стать отягчающим обстоятельством, если владелец совершит административное правонарушение, связанное с обращением с животными (например, при нарушении правил выгула или жестоком обращении).

Чтобы стимулировать владельцев, региональное Управление ветеринарии запустило систему бонусов. Сейчас там проводится акция по кастрации и стерилизации. И здесь есть прямая выгода: владельцам зарегистрированных животных предоставляется скидка 30% от цены операции, а хозяевам, которые не зарегистрировали питомцев, – только 15%.

Адреса и контакты государственных учреждений ветеринарии можно найти на официальных сайтах муниципалитетов или в Управлении ветеринарии Рес-публики Коми (головной офис: Сыктывкар, ул. Колхозная, 45).

Купава ВОЛКОВА

Фото автора

Согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 21 декабря 2023 года № 608 «О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, на территории Республики Коми», владельцы собак и кошек обязаны поставить своих питомцев на учет с трехмесячного возраста или в течение 10 дней после приобретения.

 

 

Оставьте первый комментарий для "Чип для Барсика"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.