Министр экономического развития и промышленности Коми Алексей Просужих рассказал, как «чувствует» себя промышленность региона

В нынешних непростых экономических условиях отрасли, ориентированные на экспорт, особенно лесная, столкнулись с трудностями. Традиционные европейские рынки закрылись, а издержки по транспортировке готовой продукции, например, на азиатские рынки, возросли. Но вызовы времени не только мобилизуют и заставляют искать нестандартные решения, но и открывают окно новых возможностей: появляются ниши для местных предпринимателей, можно занять освободившиеся позиции, возникает шанс внедрить инновацию. О том, как «чувствует» себя промышленность региона, о приоритетных проектах и импортозамещении рассказал на прямой линии на телеканале «Юрган» министр экономического развития и промышленности Республики Коми Алексей Просужих.

Жешартский комбинат «выздоравливает»

После длительного простоя удалось запустить Жешартский фанерный комбинат. Предприятие возобновило деятельность с мая 2026 года под управлением нового юридического лица – ООО «Фанплит Коми». В настоящее время производственные линии функционируют в штатном режиме. Правительство Республики Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна держит ситуацию на предприятии на особом контроле, оказывая содействие в решении возникающих проблем в рамках своей компетенции.

Сейчас на предприятии работают больше 500 человек. За июль этого года производственную программу на объекте выполнили в объеме 3,5 тысячи кубометров фанеры, а за август сделали уже 5 тысяч кубометров фанеры. Продукция комбината востребована не только в России, но и в странах Азии и Африки.

– Возобновление работы предприятия является ключевым фактором стабилизации рынка труда в поселке, – подчеркивает Алексей Просужих.

Импортозамещение – после модернизации

Нашим республиканским производителям удается заполнять ниши ушедших западных брендов. Речь идет об оборудовании для лесозаготовки, а также в отраслях нефтехимии и пищевой переработки. Пока по этому пути пошли два предприятия: Ухтинский экспериментальный механический завод и сыктывкарское ООО НПП «Леспромсервис».

Как поясняет глава минэкономразвития и промышленности, Ухтинское предприятие обеспечило импортозамещение для газовой и нефтяной промышленности. Завод получил средства республиканского фонда развития промышленности на модернизацию производства и приобрел необходимое оборудование. «Леспромсервис» после модернизации на новом оборудовании производит харвестерные головки для лесозаготовительной техники взамен ушедшей зарубежной компании.

– Также мы ведем переговоры с белорусским машиностроительным холдингом ОАО «Амкадор» о том, чтобы «Леспромсервис» стал их дистрибьютором в Республике Коми, тем самым обеспечив импортозамещение лесозаготовительной техники, – отмечает Алексей Просужих.

Промышленные горизонты Воркуты и Инты

– На днях состоялась рабочая поездка Ростислава Эрнстовича Гольдштейна в Интинский и Воркутинский районы, где мы в том числе рассматривали проекты, которые сейчас реализуются. В Инте на завершающую стадию выходит строительство завода ферросплавов. Сегодня на заводе уже создано 72 рабочих места. Запуск печи и первый выпуск продукции запланирован на 15 сентября. Сейчас идет прогрев печной установки. После прохождения сертификации в октябре предприятие выйдет на проектный объем продукции. Кроме этого рассматривают вторую площадку для строительства еще двух печей по производству карбидов. На сегодня карбид на территории РФ не производится. Он экспортировался из Казахстана и из Европы. Так что интинский проект очень важен для всей цветной металлургии России.

Также по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ, полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева, который посетил нашу республику, мы приступили к подготовке интинского горнорудного кластера, что предполагает вовлечение в хозяйственный оборот месторождений полезных ископаемых, расположенных в Интинском районе, – сообщил Алексей Просужих.

В Воркуте члены правительства рес-публики обсудили перспективы развития заполярного города с представителями компании «ВоркутаУголь». Новый собственник – ООО Группа «Русская Энергия» – первоначально планировал сократить объемы добычи на воркутинских шахтах, но сейчас пересматривает планы в сторону увеличения объемов добычи всех марок угля. Это хороший шаг по сохранению рабочих мест в заполярном городе.

В числе других перспективных проектов – запуск завода по производству удобрений из газа.

Галина ВЛАДИС

Иллюстрация: скриншот с прямой линии на телеканале «Юрган»

Фото пресс-службы Министерства экономического развития и промышленности РК

Объем инвестиций в проекты на территории Коми составляет более 800 миллиардов рублей. Министр перечислил крупные якорные проекты: строительство газохимического комплекса в Воркуте, разработка нефтяных месторождений, три приоритетных проекта в сфере лесопереработки. Есть также небольшие проекты, которые связаны с арктическими резидентами. До 2030 года реализация всех этих проектов позволит создать в республике около 3,5 тысячи новых рабочих мест.